Ризик дефіциту продуктів у Чернігівській області зріс після нового удару РФ по аграрній інфраструктурі: у Борзні пошкоджено зерносховище та знищено близько 200 тонн зерна.

Ситуація в Чернігівській області залишається напруженою через систематичні удари РФ по аграрному сектору регіону. У вівторок, 29 вересня, російські війська атакували агропідприємство в Борзні, пошкодивши зерносховище, де зберігався врожай ріпаку.

Як повідомляє видання Delo з посиланням на очільника Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслава Чауса, внаслідок удару знищено близько 200 тонн зерна. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС.

Протягом доби російські війська атакували Чернігівську область 23 рази. За даними обласної військової адміністрації, 15 ударів припали на прикордонні громади — ворог застосовував FPV-дрони. Окупанти також скидали боєприпаси з безпілотників і вели артилерійські та мінометні обстріли.

Ризик дефіциту продуктів у Чернігівській області посилюється на тлі таких атак, адже знищення зерносховищ бʼє по логістиці зберігання та переробки врожаю. Україна загалом уже втратила близько третини потужностей експорту зерна через ключові чорноморські порти внаслідок посилення російських ракетних та безпілотних ударів.

Для аграріїв Чернігівщини кожен такий обстріл означає не лише матеріальні збитки, а й зрив планів зі зберігання майбутнього врожаю. Пошкоджені сховища потрібно відновлювати, а частину продукції доводиться списувати чи перелаштовувати логістику, що створює додатковий тиск на продовольчу безпеку регіону.

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