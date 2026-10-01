Підвищення тарифу на воду в Харкові стартує з 1 жовтня: нові розцінки на холодну воду та водовідведення разом дадуть близько 69,24 гривні за кубометр. Друге підвищення заплановане вже на січень 2027 року.

Грошова допомога в Харківській області переселенцям продовжує діяти, однак уже з 1 жовтня харків'ян чекає інша важлива зміна в платіжках. Виконком Харківської міської ради рішенням №509 від 23 вересня затвердив нові економічно обґрунтовані тарифи на холодне водопостачання та водовідведення.

Як повідомляє «24 Канал», для побутових споживачів холодна вода з 1 жовтня коштуватиме 40,524 гривні за кубометр без ПДВ — тобто близько 48,63 гривні з ПДВ. Водовідведення оцінили в 17,175 гривні без ПДВ, або близько 20,61 гривні з ПДВ. Разом за ці дві послуги харків'яни платитимуть приблизно 69,24 гривні за кубометр.

Підвищення тарифу на воду в Харкові розбили на два етапи. Наступна зміна запланована на 1 січня 2027 року: тоді водопостачання зросте до 57,504 гривні за кубометр без ПДВ, а водовідведення — до 27,992 гривні без ПДВ.

Кого торкнеться підвищення

В Україні немає єдиного тарифу на воду — його окремо встановлює місцева влада для кожного населеного пункту. Саме в Харкові підвищення одне з найпомітніших серед тих, що набувають чинності з 1 жовтня, тому нові суми побачать усі домогосподарства, підключені до централізованих мереж.

У жовтневій квитанції нові розцінки з'являться вже після 1 жовтня. А в січні 2027 року суми переглянуть ще раз — тож нарахування варто перевіряти щомісяця, щоб не пропустити чергове зростання.

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