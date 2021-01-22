Звільнення заступника міністра Віталія Немилостивого сталося через кілька причин

Як передає Politeka.net, такою думкою поділився політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, якби не було публічного скандалу, то можливо, він би залишився на своїй посаді.

"Це відео показує токсичність певного керівника. Я вам відразу скажу, що якби я був радником президента, то дуже настійно рекомендував йому відразу ж після появи такої інформації виступити і негайно зняти такого керівника з посади. Такі дії дуже добре працюють на імідж. Так вийшло, що хтось хотів зам'яти цей скандал, але оскільки був конфлікт з заступниками Національної поліції критики міністра уруського вирішили скористатися ситуацією, виклали це відео і завдали удару по одному з представників його команди", - зазначив політолог.

Фесенко підкреслив, що в інциденті промальовується дві лінії.

"Ця ситуація з одного боку відображає абсолютно правильне рішення щодо чиновника, якого за такі речі треба негайно звільняти. З іншого боку цьому сприяла апаратна політична боротьба, яка йде і всередині Кабміну, і навколо окремих чиновників", - пояснив політолог.



Нагадаємо, інцидент стався ще 20 грудня 2020 року в Києві, але Відео з нагрудних камер патрульних опублікували лише кілька днів тому.



Тоді, Віталія Немилостивого затримали за те, що він почав погрожувати посадою, штовхати патрульних і смикати за формений одяг.



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