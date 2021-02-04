Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко розповів про зловмисників, які видають себе за журналістів Politeka

Як передає Politeka.net, історією він поділився в студії Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, він ледь не попався на прийом зловмисників, які видавали себе за представників журналістів Політеки.



"На мене вийшли по соціальних мережах, кажуть:" хочете дати інтерв'ю Політеці?". Кажу:" Ну звичайно хочу", але замість того, щоб потрапити до вас в студію - потрапив в іншу, абсолютно не пов'язану з вами. Якісь зловмисники промишляють під вашим ім'ям і записують інтерв'ю", - поділився Лещенко.

За його словами, таким чином діють на російському телебаченні.

"Їм потрібен хтось з України, щоб коментувати, показати якусь залученість в російсько-український діалог. А ніхто не хоче давати коментар, тому вони ходять під різними вигаданими або впізнаваними брендами", - розповів член наглядової ради "Укрзалізниці".

Не обійшов стороною і політичну ситуацію в Україні. За його словами, найближчим часом в уряді і Верховній Раді чекати глобальних змін не варто.

"Монобільшість кульгає на обидві ноги, голосів не вистачає, а щоб їх вистачало, потрібно роздати якісь посади (іншим політичним силам - ред.). Це одна з причин, щоб міняти Кабмін. Але через недавні події, монобільшість стала більш згуртованою і, на мою думку, найближчим часом не варто очікувати змін у Кабміні", - підсумував Лещенко.

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