Останнім часом в українських ЗМІ проглядається тенденція масштабного розповсюдження інформації щодо наступу РФ.
Як пише Politeka.net, військовий експерт, політолог і голова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов вважає, що ця тенденція є елементом певного задуму РФ і у власній програмі «Политика наизнанку» розповів про мету інформаційних операцій Росії на українському медіатлі.
«Скоріше за все, це сигнал країнам Європи. «Давайте домовлятися за спиною України про можливість імплементації Мінських домовленостей і можливості блокування зусиль американської дипломатії щодо розширення зони впливу США»», - зазначив Снєгирьов.
На думку політолога, активне просування українськими ЗМІ інформації щодо можливого наступу РФ – це результат інформаційної операції. Головна мета операції це зменшення масштабу впливу США на врегулювання конфлікту на сході України та на Європу у цілому.
«Як на мене, Службі безпеки України, а зокрема Департаменту захисту національної державності давно вже пора звернути увагу на подібні сентенції проведення інформаційних операцій в українських ЗМІ», - підкреслив Снєгирьов.
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За словами експерта, інформаційна операція відбувається методом оприлюднення фотографій, які насправді датовані 2015 роком. Мета – створення певного інформаційного приводу, а саме нагнітання істерії всередині українського суспільства, створивши ілюзію військової інтервенції.
Нагадаємо, Politeka публікувала, що Снєгирьов спростував заяви про сценарій повномасштабного нападу Путіна на Київ.
Раніше для Politeka Снєгирьов розповів, чим повинна керуватись Україна на переговорах по Донбасу.