Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко повинен скласти мандат

Як передає Politeka.net, такою думкою поділився лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко в інтерв'ю Politeka news (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, Тищенко вже не вперше підставляє своїми діями президента України.

"Зовні виглядає так, що він мало не права рука Зеленського в парламенті, але з іміджевої точки зору, він найбільший ворог Зеленського", - пояснив політик.

Також політик зазначив, що Тищенко не єдиний, хто викликає здивування своїми вчинками.

"Їх потрібно повертати на старе місце роботи. Нехай Ресторани розвивають, шоу-бізнесом займаються, нехай ведуть вечірки. Їм є чим зайнятися. Людей, які випадково потрапили в політику, потрібно повернути на своє місце", - зазначив Томенко.

Нагадаємо, днями в розпорядження журналістів потрапило відео зі святкування дня народження дружини депутата. З цієї нагоди в одному зі столичних готелів була проведена Вечірка з салютами, попри дію карантинних обмежень.

Сам нардеп зазначив, що захід не був порушенням карантину.

Нагадаємо, що Микола Томенко балотуватиметься на Черкащині:"вже близько 30 років активно опікується своєю малою батьківщиною".

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