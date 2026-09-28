Подорожчання продуктів у Харківській області прискорюється: за свіжими даними моніторингу Minfin, найсильніше за місяць подорожчали курячі яйця — окремі позиції додали понад 40% до серпневих цін.

Подорожчання продуктів у Харківській області цього разу найсильніше зачепило курячі яйця. За свіжим моніторингом порталу Minfin (дані оновлені 27 вересня), яйця «Квочка» С1 у пакуванні з 10 штук у мережі Novus коштують уже 78,99 грн, тоді як у серпні середня ціна становила 57,12 грн.

Ще більше додали яйця «Ясенсвіт» С1: десяток тепер у середньому продають за 84,25 грн (79,99 грн у Novus та 88,50 грн у Megamarket) проти серпневих 59,49 грн. Тобто зростання — понад 40%. Упаковка з 18 штук «Ясенсвіт» С1 обійдеться у 134 грн, тоді як у серпні була 106,95 грн.

Помітно, але не так різко, подорожчала й курятина. Стегно в середньому коштує 152,33 грн за кілограм (у серпні — 134,82 грн), тушка — 114,25 грн проти 106,87 грн. Натомість гомілка навіть трохи подешевшала: 94,50 грн за кілограм проти 99,59 грн у серпні.

Найдорожчою позицією лишається куряче філе: в середньому 231 грн за кілограм (239 грн у Novus, 199 грн в Auchan, 255 грн у Megamarket). У серпні середня ціна була 229,26 грн. Філе «Наша ряба» ще дорожче — 271,20 грн за кілограм.

Чому ціни пішли вгору

Різкий стрибок цін на яйця аналітики пов'язують із сезонним скороченням пропозиції після літнього піку та подорожчанням кормів. У мережах, що працюють зокрема й на Харківщині (Novus, Megamarket, Auchan, Metro), цінники на базові продукти впродовж вересня переглядали неодноразово.

Як заощадити на базових продуктах

Дані Minfin показують суттєву різницю цін між мережами. Десяток яєць «Ясенсвіт» у Megamarket коштує 88,50 грн, а в Novus — 79,99 грн. Куряче філе найвигідніше брати в Auchan — 199 грн за кілограм проти 255 грн у Megamarket.

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