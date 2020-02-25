Війська НАТО захоплять Калінінградську область за два дні у разі конфлікту альянсу з Росією в Прибалтиці

До такої думки дійшли китайські експерти.

Автори публікації підкреслюють, що російські військові зможуть завдати удару по п'яти-восьми столицям, що автоматично підвищить рівень конфлікту з регіонального до глобального.

Згідно з інформацією, вамериканський дослідницький фонд Jamestown Foundation оприлюднив план захоплення території Калінінграда в разі конфлікту Росії з НАТО.

Автором 54-сторінкової доповіді став старший науковий співробітник Джеймстаунского фонду (США) Річард Хукер, який ґрунтувався на тому, що Росія спробує провести обмежену військову операцію по захопленню Естонії, Латвії і Литви.

Припустивши, що в підсумку російський наступ на Ригу зав'язне під Даугавпілс, а в конфлікт виявляться втягнутими в тому числі Фінляндія і Швеція, автор вважав, що в разі згуртованого відповіді НАТО за 14 днів російської армії не вдасться зайняти столиці прибалтійських республік.

У результаті Польща захопить Калінінград.

Композитор Ігор Крутой вважає росіян і українців братніми народами, а війну - штучною спробою посварити два народи

Таку думку він озвучив російським ЗМІ.

"Так, Україна — це моя батьківщина. Там похований мій батько, там живе мій близький друг Рінат Ахметов. Зрозуміло, що у нас сьогодні є теми для суперечок, але він як і раніше мій найближчий друг...Олександр Солженіцин за багато років до нинішніх подій попереджав, що протистояння між Росією і Україною неминуче... Як він міг це передбачити за стільки років? Але думаю, що зараз між нами не війна, а штучна спроба конвертувати сьогоднішню невлаштованість українців у ненависть до Росії і розсварити два брат­ських народи років на 100", - вважає він.

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