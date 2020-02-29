Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко розповів про постачання зброї з Росії

Лідер Білорусі зазначив, що він захищає Росію і її народ. Але сучасне зброю їм не поставляють.

"Але ми ж виконуємо і функції захисту на цьому напрямку Російської Федерації, народу Росії. Так чому нам не допомогти? Чому не поставити сучасну зброю?", - обурений Лукашенко.

Президент обурений, що за це доводиться платити великі гроші. Адже білоруси вміють користуватися зброєю не гірше росіян.

"Ми вміємо ним користуватися не гірше, ніж росіяни, але платимо за це колосальні гроші", - сказав білоруський лідер.

Нагадаємо, Штати оголосили готовність постачати Білорусь нафтою за конкурентними цінами. Про це заявив держсекретар Майк Помпео після переговорів з Олександром Лукашенко в Мінську.

"Ми провели тривалу бесіду з економічних питань. Пан Лукашенко сказав, що у білорусів є своя країна - суверенна і незалежна, і вони не можуть бути частиною якоїсь іншої держави. Сполучені Штати Америки хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою. Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів у світі. І все, що вам потрібно, - звернутися до нас", – оголосив Помпео.

Майкл Помпео також висловив думку, що вже давно було пора провести візит держсекретаря США в Білорусь.

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