Вважати Ігоря Коломойського патріотом України було великою помилкою, так як ні про який патріотизм мова не йде і близько

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, пише InfoResist.

Коментуючи заяви олігарха Ігоря Коломойського про необхідність геополітичної переорієнтації України з Заходу на Росію, за словами Фесенка, це не більше ніж шантаж. Метою його є змінити ставлення США, ЄС та міжнародних фінансових інститутів до можливості повернути «Приватбанку» колишньому власнику.

«Фантазії Коломойського про те, що в разі потепління двосторонніх відносин Росія може надати Україні кредит розміром в 100 млрд – «повна нісенітниця». На доказ своїх слів він наводить взаємини РФ і Білорусі.Лукашенко з боями, шляхом шантажу, в рамках союзної держави вибиває у Росії кредит, економічну допомогу — це вкрай важко. Я не пригадую, щоб Росія взагалі комусь давала 100 мільярдів кредит. Це абсолютно неадекватна оцінка з боку Коломойського. Навіть дивно, що він такі речі не розуміє», — говорить експерт.

За словами Фесенко, олігарх невипадково промовив тези про необхідність відвернуться від Заходу в інтерв'ю американському виданню.

«Я думаю, що Коломойський таким чином намагається шантажувати Захід, оскільки і США, і Євросоюз категорично проти будь-яких поступок Коломойському за ПриватБанку. І ось Коломойський усіма цими пасажами, в тому числі не тільки з приводу Росії, він же там каже, що вони мене зображують таким жахливим ляльководом, мовляв, дограєтеся – таким і буду, тоді всім мало не здасться. Тому він лякає. І це очевидний шантаж», — зазначив він.

Політолог переконаний, що помилково вважати Коломойського патріотом, який «захищав Україну у 2014 році».

«Він не захищав Україну, він захищав свої бізнес інтереси в Дніпропетровській області. Це все. Тому ні про який патріотизм мова не йде і близько», — зазначив він.

Раніше ми писали, Коломойський вразив заяву про світ з оссией Россі Росією і Путіним.

"Дайте п'ять, десять років, і кров забудеться. У 2014 році я показав, що не хочу бути з Росією. Я об'єктивно описую, що я бачу і куди йдуть справи", - підсумував мільярдер.

Також Коломойський повідомив, що Росія може покрити нестачу грошей від МВФ, який штовхає Україну на антикорупційні реформи.

"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", - заявив бізнесмен.

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