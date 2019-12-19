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Трампу оголошений імпічмент з-за України: «у нестямі від люті», деталі епохального скандалу

Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.

За першу статтю - зловживання владою - проголосували 230 конгресменів з необхідних 216. Проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.

Друга стаття - перешкоджання розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент - набрала 229 голосів при необхідних 216. Проти висловилися 198 конгресменів, один утримався.

Тепер пакет документів направлять до верхньої палати американського парламенту - Сенат. Для того щоб відправити Трампа у відставку, буде потрібно дві третини голосів сенаторів. Варто відзначити, що більшість у Сенаті республіканці мають.

Ківа побився з «слугою народу»: відео потрапило в мережу, «Тимошенко в цей момент…»

Нардепи влаштували бійку під час засідання аграрного комітету Верховної Ради.

Конфлікт виник, коли народні обранці розглядали поправки до Закону про продаж сільськогосподарської землі.

Голова комітету Микола Сольський поставив на голосування пропозицію встановити годину, до якого триватиме засідання. Але депутати його не підтримали.

В подальшому комітет продовжив розглядати поправки до законопроекту. В цей час депутати від "Батьківщини" і "ОПЗЖ" скандували "ганьба" і зібралися навколо голови комітету з вимогою завершити засідання.

У цей момент посварилися Ківа і Мотовиловцев. Заспокоїти депутатів взялися колеги, зокрема Нестор Шуфрич, якому самому мало не дісталося від Ківи. У цей момент лідер "Батьківщини"Юлія Тимошенко розкидала документи, що лежали на столі голови комітету.

В Конгресі США збільшили військову допомогу Україні

У Конгресі США схвалила виділення $ 698 мільйонів допомоги для України на 2020 рік

Про це повідомила конгресвумен-демократка Марсі Каптур.

Сума допомоги на 2,3 мільйона більше, ніж у минулому році.

Голосування проходить у рамках розгляду законопроектів щодо фінансування роботи уряду США на 2020-й рік.

За словами Каптур, таке рішення означає потужну двопартійну підтримку України.

Крім цього, комітет у закордонних справах Сенату 18 грудня підтримав проект жорстких санкцій щодо Росії.

В подальшому розглянути питання надання коштів повинен Сенат Конгресу.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

Як повідомляла Politeka, Курт Волкер розкрив ставлення Трампа до Зеленському: подробиці.

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