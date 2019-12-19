Трампу объявлен импичмент из-за Украины: «вне себя от злости», детали эпохального скандала
Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.
Вторая статья - препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте - набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.
Роскошная любимица Ямы застыла в горячей позе: "Так хочу..."
Мир прощается с лидером Imagine Dragons: последние слова артиста разрывают душу
Главное за ночь: переворот с курсом валют, новый налог для украинцев и переговоры Путина с Макроном
Подопечная Потапа устроила грязные танцы с двумя мужчинами, кадры облетели сеть: «Как сочно!»
Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов. Стоит отметить, что большинство в Сенате имеют республиканцы.
Кива подрался со «слугой народа»: видео попало в сеть, «Тимошенко в этот момент…»
Нардепы устроили потасовку во время заседания аграрного комитета Верховной Рады.
Конфликт возник, когда народные избранники рассматривали поправки к Закону о продаже сельскохозяйственной земли.
Председатель комитета Николай Сольский поставил на голосование предложение установить час, до которого будет продолжаться заседание. Но нардепы его не поддержали.
В дальнейшем комитет продолжил рассматривать поправки к законопроекту. В это время депутаты от "Батькивщины" и "ОПЗЖ" скандировали "ганьба" и собрались вокруг главы комитета с требованием завершить заседание.
В этот момент повздорили Кива и Мотовиловцев. Успокоить депутатов взялись коллеги, в частности Нестор Шуфрич, которому самому чуть не досталось от Кивы. В этот момент лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко разбрасывала документы, лежавшие на столе председателя комитета.
В Конгрессе США увеличили военную помощь Украине
В Конгрессе США одобрила выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020 год
Об этом сообщила конгрессвумен-демократка Марси Каптур.
Сумма помощи на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году.
Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020-й год.
По словам Каптур, такое решение означает мощную двухпартийную поддержку Украины.
Кроме этого, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.
В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса.
Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".
Как сообщала Politeka, Курт Волкер раскрыл отношение Трампа к Зеленскому: подробности.
Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.