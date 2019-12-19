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Трампу объявлен импичмент из-за Украины: «вне себя от злости», детали эпохального скандала

Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

Вторая статья - препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте - набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов. Стоит отметить, что большинство в Сенате имеют республиканцы.

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Нардепы устроили потасовку во время заседания аграрного комитета Верховной Рады.

Конфликт возник, когда народные избранники рассматривали поправки к Закону о продаже сельскохозяйственной земли.

Председатель комитета Николай Сольский поставил на голосование предложение установить час, до которого будет продолжаться заседание. Но нардепы его не поддержали.

В дальнейшем комитет продолжил рассматривать поправки к законопроекту. В это время депутаты от "Батькивщины" и "ОПЗЖ" скандировали "ганьба" и собрались вокруг главы комитета с требованием завершить заседание.

В этот момент повздорили Кива и Мотовиловцев. Успокоить депутатов взялись коллеги, в частности Нестор Шуфрич, которому самому чуть не досталось от Кивы. В этот момент лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко разбрасывала документы, лежавшие на столе председателя комитета.

В Конгрессе США увеличили военную помощь Украине

В Конгрессе США одобрила выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020 год

Об этом сообщила конгрессвумен-демократка Марси Каптур.

Сумма помощи на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020-й год.

По словам Каптур, такое решение означает мощную двухпартийную поддержку Украины.

Кроме этого, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.

В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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