"Никто не может быть выше закона", - заявили в палате представителей Конгресса

Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента

Трансляцию дебатов вел канал CNN. Перед голосованием демократы и республиканцы более 6 часов обсуждали дело импичмента.

За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

Вторая статья - препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте - набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов. Стоит отметить, что большинство в Сенате имеют республиканцы.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры Дональда Трампа объявили в Конгрессе США.

Пелоси сказала, что действия, предпринятые Трампом на сегодняшний день, "серьезно нарушили конституцию".

"Никто не может быть выше закона", - отметила Пелоси.

Новость о поддержке обвинений застала Трампа во время выступления перед сторонниками в Мичигане. Глава Белого дома заявил, что "за" не голосовал ни один республиканец. По его словам, Республиканская партия никогда не была так едина как сейчас. Разъяренный Трамп упрекнул демократов, что трое из них не поддержали обвинения.

Отметим, Белый дом назвал объявление импичмента Дональду Трампу Палатой представителей "одним из самых позорных политических эпизодов в истории страны".

"Сегодняшний день знаменует собой кульминацию в Палате представителей одного из самых постыдных политических эпизодов в истории нашей страны. Не получив ни единого республиканского голоса и не предоставив никаких доказательств неправомерных действий, демократы выдвинули незаконные статьи по импичменту президенту через Палату представителей. Демократы решили действовать на этой партизанской основе, несмотря на то, что президент не сделал абсолютно ничего плохого. Действительно, недели слушаний доказали, что он не сделал ничего плохого", - говорится в заявлении.

Белый дом назвал импичмент "обманом", в котором Трампу отказано в "фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре".

В заявлении отмечается, что Трамп убежден, что он будет полностью оправдан в Сенате в рамках процедуры импичмента.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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