Стало відомо, як "слуги народу" відгуляли розкішний корпоратив у Києві

Про це пише видання Новое Время.

Як відомо, захід проходив в КВЦ "Парковому", а на свято нібито виділили один мільйон гривень.

"Слуги народу" заявили, що їх годували в цей вечір досить скромно.

За словами нардепа Жана Беленюка, на їх столику їжа закінчилася швидко. Тому вони не соромилися пригощатися з сусідніх столів.

"Що ми їли? Я взагалі нічого. Так і не до столової ми прийшли, щоб їсти. Були легкі фуршетні закуски. Це не весілля, врешті-решт. Пили хто сік, хто вино, хто коньяк. Не досліджувала. Я пила 50 г білого вина, які розтягла на 2 години. Ну, і журавлинний морс", - розповіла Ліза Богуцька.

У мережі також з'явилася інформація про те, що на корпоративі "слуг народу" пригощали коньяком по 35 тисяч за пляшку. Але у фракції не підтвердили, але і не спростували ці чутки.

За інформацією журналістів, по завершенню концертної програми почалася неофіційна: нардепи влаштували танці в ресторані CHI і потім вирушили в ресторан Champion Hall, де влаштували собі караоке-вечір.

У цілому, корпоратив закінчився близько 5-ї ранку, але в партії так і не змогли відповісти, в яку саме суму обійшлося свято і хто займався його організацією.

Також ми повідомляли про те, що на урочистий корпоратив "слуг народу" пропускали строго за списками, охорона ретельно стежила за тим, хто проходить на вечірку.

Крім Володимира Зеленського новорічне гуляння відвідали наступні топ-чиновники: перший помічник президента Сергій Шефір, голова ВП Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністри Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський.

Також охорона відібрала у гостей заходу мобільні телефони, а по периметру "Паркового" була заглушена зв'язок.

Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.

Як повідомляла Politeka, скандальний корпоратив «Слуг народу»: як депутати запалювали під Тіну Кароль, кадри вечірки

Також Politeka писала, що «слуги народу» відгуляють корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів Києва.