Нова українська влада разом з парламентською монобільшістю у вигляді партії «Слуга народу» вже встигла проявити себе не з кращого боку. Тепер політикам потрібно провести аудит і виправити помилки

Як повідомляє Politeka, про це розповів нардеп від «Слуги народу», український письменник і публіцист Максим Бужанський. Він зазначив, що сьогоднішня ситуація у владі пов'язана з тим, як були розподілені керівні пости в уряді.

«Перед початком роботи парламенту, абсолютно всі керівні пости у всьому зайняли списочники, або ультраслухняні мажоритарники…Будь-яка спроба вступити в боротьбу з цим принципом розподілу повноважень, була б справедливо розцінена як боротьба за владу, а не за об'єктивні результати», - пояснив Бужанський.

За його словами, з тих пір влада встигла «проявити» себе у всій красі.

«Проявили себе всі, і прем'єр, і кабмін, і генпрокурор, і голови комітетів, які не голосують за базові закони фракції, і автори законів, які не знаходять підтримки в залі і ганебно сиплються в КС, і надавателі кандидатур на ті чи інші посади, і автори інформаційної підтримки курсу, і ідеологи процесів», - підкреслив нардеп.

Він зауважив, що зараз в уряду є два шляхи: провести аудит і зробити оргвисновки прямо зараз або «поекспериментувати ще 3 місяці» і зробити те ж саме. При цьому в другому випадку виправити ситуацію в країні навряд чи вдасться, вважає Бужанський.

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Своєю думкою і причинами падіння рейтингу президента і його партії, поділився нардеп від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.

"По-перше, це природний процес, завищені передвиборчі очікування, що пройшла ейфорія, суворі реалії", - пише нардеп.

Він також розкрив інші причини.

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