Небезпека з боку РФ нікуди не зникла, навпаки вона лише зросла

Перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков попередив навіщо президенту РФ Володимиру Путіну потрібно розведення сил на Донбасі

Він зазначив, що відвід сил на Донбасі принесе лише збільшення втрат з української сторони. Адже розведення сил не несе ніяких гарантій, артилерійські обстріли все ще ведуться і українські військові гинуть. Крім іншого, немає гарантій, що розміновані зони не будуть знову заміновані.

Про це він розповів в інтерв'ю Обозревателю.

Офіцер стверджує, що Володимир Путін підштовхує Україну до відведення сил уздовж всієї лінії розмежування з єдиною метою - контроль над більшою територією нашої держави. Адже фактично Кремль буде мати можливість ходити по сірій зоні без перешкод з боку української армії.

Також він зауважив, що сіру зону ніхто не контролює.

"Наші – хочеш не хочеш – будуть ходити в ці села і підриватися на мінах. Буде ще більше втрат", – вважає Лупаков.

Також раніше повідомлялося, що Російська Федерація явно розраховує відірвати собі території ще двох українських областей, про що свідчить встановлення "кордонів" на Донбасі.

Таку думку висловив політтехнолог Олексій Голобуцький. Також він зазначив, що під удар може потрапити нова розведення сил на території Донбасу.

Російська Федерація також користується навіть маріонетками, які представляють так звані республіки на Донбасі. Тим самим вони готують для себе ґрунт подальшого захоплення територій України.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

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