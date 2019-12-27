Астрологи побачили в карті прем'єра Олексія Гончарука на 2020 рік шлях сірого кардинала і творчої особистості одночасно

Про це пише КП в Україні.

Проблеми у цього відомого всій країні представника знака Рак почалися ще в листопаді поточного року. Точніше, тенденції до розвитку кризової ситуації в кар'єрі намітилися ще раніше, але в листопаді їх масштаб і серйозність зазнали загрозливих розмірів.

Відомо, що прем'єр цурається публічності і занадто відкритих проявів на публіці. Думку астрологів складно зіставити з відкритими заявами і коментарями самого Гончарука, і тому ЗМІ мало відомо про його страхи і ставлення до критики. Однак астрологічна карта показує, що вже в січні-лютому Нового року ситуація в політичній про суспільного життя глави українського уряду загостриться до крайності.

Експерти «читають» в долі Гончарука найрізноманітніші сценарії. Одні вважають, що йому доведеться особисто відповісти за економічні проблеми в країні. Це можуть бути невигідні контракти або неефективні закони. Також загострення в долі може бути викликано акціями протесту проти урядових дій, стверджують інші майстри астрології. Однак усі сходяться в тому, що не виключена відставка чиновника. Це може статися навіть до Нового року. Але в разі, якщо прем'єр залишиться в своєму кріслі, трапиться вже в травні.

Після цього, якщо судити по гороскопу, Олексій зможе з полегшенням видихнути. Його стан планети описують як людину після затяжної хвороби, що нарешті пішла на поправку. Уже в кінці весни у політика почнеться енергетичний підйом, багато позитивних творчих емоцій. Однак невідомо, чи буде це зростання вже на позиції екс-прем'єра або Гончарук подолає свої неуспіхи і знайде способи ефективного управління країною.

Як раніше повідомляла Politeka, чинний прем'єр Олексій Гончарук продовжує ламати стереотипи української політики.

Відомо, що політичний талант Гончарука викликає сильну критику з боку його колег, і чиновники вважають главу уряду самим тупим прем'єром за всю історію.

Фахівці в області астрології також повідомили, що Рік Білого Сталевого Щура готує для Порошенка несподівані зміни в долі.