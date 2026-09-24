Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховуються автоматично: щойно людині виповнюється 70, 75 або 80 років, Пенсійний фонд України додає до виплати від 300 до 570 гривень.

Пенсія за втратою годувальника у Харківській області — не єдина тема, яку варто знати пенсіонерам. Доплати для пенсіонерів у Харківській області Пенсійний фонд України нараховує автоматично: щойно людині виповнюється 70, 75 або 80 років, до пенсії додають гроші без жодних заяв.

Право на вікову надбавку мають ті, чия пенсія з 1 січня 2026 року не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо виплата більша за цю суму, доплату за вік не нараховують, пояснили у Пенсійному фонді України.

Скільки додають і кому

Розмір доплати залежить від того, скільки років виповнилося пенсіонеру. Після 70 років до пенсії щомісяця додають 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а з 80 років надбавка зростає до 570 гривень.

Тобто людина, якій у Харківській області виповнилося 80 років і пенсія якої менша за 10 340,35 гривні, щомісяця отримує на 570 гривень більше.

Чи потрібно звертатися до ПФУ

Ні, додатково нікуди звертатися не треба. Надбавку нараховують автоматично з дня народження. Якщо пенсіонер народився 1 числа, він одразу отримує повний розмір доплати разом із пенсією за цей місяць; якщо ж, наприклад, 20 числа — доплату нарахують пропорційно за решту днів місяця.

Є й окремий нюанс: тому, кому в 70 років уже призначили 300 гривень, після 75 років додадуть не нові 456, а лише 156 гривень — щоб загальна надбавка склала 456 гривень.

Де уточнити деталі

Хоч заява не потрібна, перевірити нарахування можна в сервісному центрі Пенсійного фонду у Харківській області або зателефонувати на контакт-центр ПФУ за номером 0800 503 753.

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