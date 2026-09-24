Початок опалювального сезону 2026 в Полтаві наближається: «Полтаватеплоенерго» оформило Акт готовності до роботи в опалювальний період 2026–2027, а пробні пуски систем опалення заплановані на кінець вересня — початок жовтня.

Початок опалювального сезону у Полтавській області наближається — «Полтаватеплоенерго» оформило Акт готовності підприємства до роботи в опалювальний період 2026–2027 років.

Документ підписали представники Управління Держенергонагляду та Департаменту будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації. Це офіційно підтверджує готовність усіх об'єктів теплопостачальника до зими.

Що ще залишилося завершити

До рішення міськвиконкому про старт сезону комунальники завершують ремонти на тепломережах, відновлюють благоустрій та асфальтують місця розриттів. Триває також повірка і встановлення будинкових вузлів обліку теплової енергії, щоб подача тепла стартувала коректно.

Коли відбудуться пробні пуски

Фінальною перевіркою стануть пробні пуски систем опалення. Їх запланували на останній тиждень вересня та перші дні жовтня. Графік запусків підприємство вже розробило і направило до районних та міських рад і міського управління житлово-комунального господарства для координації дій.

Про що попереджають балансоутримувачів

Адміністрація «Полтаватеплоенерго» закликає балансоутримувачів житлових будинків, відомчих і обслуговуючих компаній, ЖБК та ОСББ заздалегідь підготувати внутрішньобудинкові системи до прийому теплоносія. Належна підготовка внутрішніх мереж допоможе уникнути аварій і зупинок котелень.

Про будь-які роботи на внутрішньобудинкових мережах — передусім про ремонт і стан заповнення — просять повідомляти підприємство заздалегідь. Дії обслуговуючого персоналу варто узгоджувати з фахівцями «Полтаватеплоенерго».

Коли офіційно вмикатимуть тепло

Єдиної дати старту опалення для всіх міст немає: рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. За постановою Кабміну №830 опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура тримається на рівні +8 °C або нижче.

Тож початок опалювального сезону 2026 в Полтаві залежить передусім від погоди. Якщо на початку осені кілька днів буде холодно, а потім знову потеплішає, це не означає, що батареї одразу увімкнуть по всій країні.

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