Грошова допомога в Житомирській області доступна родинам першокласників: за програмою «Пакунок школяра» держава одноразово виплачує 5000 гривень на кожну дитину, яка вперше йде до школи.

Доплати для пенсіонерів у Житомирській області — далеко не єдина грошова підтримка від держави. Грошова допомога в Житомирській області охоплює й родини, де дитина вперше сідає за парту: за програмою «Пакунок школяра» одноразово виплачують 5000 гривень на кожного першокласника.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, право на виплату має один із батьків або інший законний представник дитини, яку в новому навчальному році зарахували до першого класу закладу освіти денної форми.

Гроші призначаються на кожну дитину окремо й лише один раз. Якщо в родині одразу двоє першокласників, виплату нарахують на обох — по 5000 гривень кожному.

Водночас допомогу не нададуть, якщо учень виїхав на постійне місце проживання за кордон або перебуває на тимчасово окупованій території, для якої не визначена дата завершення окупації.

Як оформити виплату

Подати заяву можна двома способами: онлайн через застосунок «Дія» або особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Обидва варіанти безкоштовні й не потребують збирання довідок.

Звернутися варто завчасно: заяви приймають до 1 листопада 2026 року. Після цієї дати оформити гроші за поточний навчальний рік уже не вийде. Консультацію щодо оформлення можна отримати в контакт-центрі ПФУ за номером 0 800 503 753.

Кошти надходять у безготівковій формі, і витратити їх можна лише на визначені цілі — канцелярське приладдя, книги, дитячий одяг та взуття. Розрахуватися допомогою можна в магазинах, чиї торгові категорії затверджені постановою Кабміну №1751.

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