Арсеній Яценюк готує свій новий політичний проект і мріє про крісло Прем'єр-міністра України



Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал "Легітимний".

За їх інформацією Яценюк мріє повернутися в українську політику і продовжує вкладати в це величезні гроші.

"Гроші йдуть як міжнародним лобі, так і на «місцеву українську джинсу» ну і звичайно ЛОМам, які пишуть пости та статті про «генія» Яценюка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, джерело каналу повідомило, що Яценюк прицілився на місцеві вибори та готує свій новий політичний проект.

"Завдання зараз стоїть м'яко і поступово вибілювати себе в суспільній свідомості, на місцевих виборах пройти «генеральну репетицію» і готується до виборів у Верховну Раду (всі сподіватися, що будуть позачергові вибори у ВР)", - зазначили автори каналу.

Також Яценюк має види на крісло Прем'єр-міністра України (конкуренти Тимошенко, Аваков).

Раніше український політолог Олександр Кочетков назвав три можливих претендентів на крісло прем'єр-міністра України.



На перше місце він виніс Юлію Тимошенко, яка має подібний антикризовий досвід.

При всьому скептичному відношенні, на друге місце він поставив Арсенія Яценюка, який, за його словами, здатний розрулити ситуацію складніше 14-15 року.

А третє місце отримав Арсен Аваков.

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