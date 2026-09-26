Графіки відключення світла у Запоріжжі 27 та 28 вересня опублікували енергетики — планові та термінові ремонти електрообладнання зачеплять десятки вулиць міста.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на найближчі дні знову оновилися. Енергетики попередили про планові та термінові ремонти електрообладнання, через які частина міста тимчасово залишиться без електропостачання.

У неділю, 27 вересня, відключення триватимуть з 08:00 до 20:00 — це найдовший проміжок знеструмлень цими вихідними. У понеділок, 28 вересня, ремонти розділено на кілька черг із різним часом початку, тож мешканцям варто уважно звіряти години, щоб спланувати день.

Інформацію повідомляє «Запоріжжяобленерго». Як пояснюють в обленерго, причиною знеструмлень є плановий ремонт електрообладнання, а на окремих адресах — терміновий ремонт, необхідний для запобігання аваріям.

Що відключатимуть 27 вересня

У неділю без світла з 08:00 до 20:00 сидітимуть мешканці кількох десятків вулиць. Серед них, зокрема, вулиці Автозаводська, Благовіщенська, Запорізька, Партизанська, Поштова, Троїцька, Українська, Урожайна, Ціолковського та Шкільна. Знеструмлення також торкнеться проспекту Соборного та кількох провулків — Межового, Південного, Пристанційного і Стрілецького.

Графік на 28 вересня

У понеділок відключення почнуться з 08:00 і триватимуть до 18:00. Під них потрапляють, зокрема, вулиці Аеродромна, Барикадна, Будівельна, Вокзальна, Київська, Космічна, Промислова, Садова та Степова, а також проспект Соборний і провулки Водонапірний, Мелітопольський та Оздоровчий.

Окремою чергою з 09:00 до 17:00 того ж дня відключатимуть інші адреси: Аеродромну, Грузинську, Індустріальну, Керченську, Металістів, Павлоградську, Республіканську, Футбольну, Чарівну та провулок Кришталевий.

Крім того, 28 вересня з 09:00 до 17:00 заплановано терміновий ремонт електрообладнання на вулицях Професора Толока (будинки 36 та 38) і Товариській (будинки 64, 64а, 66а).

Поради мешканцям

Енергетики рекомендують заздалегідь зарядити павербанки та телефони, а також подбати про запас води, якщо відключення зачепить ваш будинок. Якщо після завершення вказаного часу світло не з'явилося, варто звернутися до кол-центру «Запоріжжяобленерго» або оформити заявку через офіційні канали.

Раніше Politeka повідомляла, варто зарядити павербанки: енергетики повідомили графіки відключення світла у Запорізькій області 25 та 26 вересня.