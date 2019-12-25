Колишній боєць батальйону «Омега» Дмитро Хмель, якого підозрюють у вбивстві активіста під час Майдану, звільнили з-під домашнього арешту

Таке рішення прийняв Печернский районний суд Києва, передає «Дзеркало тижня».

Так, підозрюваного звільнили під особисте зобов'язань. Документ діятиме до 28 січня 2020 року.

До цього часу, Хмель буде зобов'язаний з'являтися до слідчого, прокурора або в суд з певною періодичністю, а також не покидати меж Києва і області.

Також підозрюваний здав в Генеральну прокуратуру закордонний паспорт та інші документи, за якими можна було б виїхати за кордон. При цьому звичайний український паспорт у чоловіка залишиться.

Уточнимо, що юридичною причиною такого рішення є те, що підозрюваного не можна тримати під домашнім арештом понад 6 місяців під час досудового розслідування.

Як повідомлялося раніше, Україну чекає масштабний протест, який може закінчитися зміною влади. Про це заявив астролог Влад Росс

При цьому астролог зазначив, що в найближчі роки в країні все буде більш-менш спокійно.

"Після зустрічі в нормандському форматі ніяких протестів і заворушень в Україні не буде. В принципі, майданів у нас не повинно бути до 2022 року. А ось у 2022 році з'явиться можливість обурень і протестів. Це пов'язано з тим, що в будинку влади України перебуватиме Уран, який часто обіцяє зміну влади, перевороти, несподівані ситуації", – наголосив Влад Росс.

Астролог пояснив, що це буде обумовлено циклом Чорної Місяця.

"Кожні дев'ять років в Україні можуть відбуватися якісь хвилювання, новий майдан у зв'язку з циклом Чорної Місяця. І черговий такий період випаде на 2022 рік. Так, перший майдан – Помаранчева революція – у нас був в 2004 році, другий майдан розпочався у 2013 році, тобто рівно через дев'ять років – Революція Гідності. Ось і третій майдан може розгорітися восени 2022 року, коли Чорна Місяць з'єднається з Нептуном і асцендентом України", – розповів Росс.

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