Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховують за кожен повний рік страхового стажу понад норму. У Пенсійному фонді України пояснили, як рахується така надбавка і хто має на неї право.

Пенсійні доплати у Харківській області нараховують за кожен повний рік страхового стажу понад визначену норму. Як повідомляє Пенсійний фонд України, надбавку за понаднормовий стаж додають до пенсії за віком.

Хто має право на доплату

Доплати для пенсіонерів у Харківській області отримують ті, хто відпрацював більше за норму. Чоловікам для цього потрібно мати понад 35 років страхового стажу, жінкам — понад 30 років. Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, поріг нижчий: 25 років — для чоловіків і 20 років — для жінок.

Як рахується надбавка

За кожен повний рік стажу понад норму до розміру пенсії додають 1% від суми, обчисленої відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Водночас за рік надбавка не може бути більшою за 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Наявний у людини понаднормовий стаж не можуть обмежити — його враховують повністю. Мінімальний розмір пенсії за віком для осіб із повним нормативним стажем встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Куди звертатися на Харківщині

Щоб перевірити нарахування надбавки, мешканці Харківської області можуть звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду регіону або зателефонувати до контакт-центру: 0 800 503 753 (безкоштовно по Україні), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. Електронна пошта — info@pfu.gov.ua.

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