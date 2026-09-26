Подорожчання продуктів у Львові триває: станом на 25 вересня, за даними моніторингу цін Мінфіну, помітно зросли ціни на яйця, молоко та м'ясо, тоді як частина твердих сирів навпаки подешевшала.

Допомога переселенцям у Львові триває, але водночас подорожчання продуктів у Львові не зупиняється — про це свідчить моніторинг цін, який щодня веде Мінфін по супермаркетах Auchan, Metro, Novus та Megamarket. Станом на 25 вересня 2026 року найбільше додали яйця, молоко та частина м'ясних позицій.

Яйця подорожчали найбільше

За місяць ціни на курячі яйця зросли найпомітніше. Десяток «Ясенсвіт» категорії С1 тепер коштує в середньому 84,25 грн проти 59,49 грн у серпні — плюс 24,76 грн. Яйця «Квочка» С1 подорожчали з 57,12 до 78,99 грн за 10 штук, а упаковка «Ясенсвіт» на 18 яєць — зі 106,95 до 134,00 грн.

Молоко і твердий сир

Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) у вересні коштує в середньому 64,99 грн проти 59,51 грн у серпні. Розкид по мережах великий: в Auchan — 61,10 грн, у Metro — 61,88 грн, у Novus — 61,99 грн, а в Megamarket — аж 75,00 грн. «Простонаше» 1% подорожчало з 61,90 до 71,50 грн.

Твердий сир показав різноспрямовану динаміку. «Комо» традиційний 50% додав одразу 89,55 грн — 616,32 грн/кг проти 526,77 грн у серпні. Натомість «Звени Гора» голандський 45% навпаки подешевшав із 553,02 до 532,45 грн/кг.

Свинина та варена ковбаса

Майже всі позиції зі свинини додали в ціні. Ребра в середньому подорожчали з 230,28 до 259,97 грн/кг, підчеревина — з 218,14 до 245,97 грн, грудинка — з 205,75 до 221,82 грн, ошийок — з 314,38 до 332,33 грн/кг.

Варена ковбаса теж здорожчала: «Алан» лікарська — до 529,48 грн/кг (у серпні 482,63 грн), «Глобино» лікарська — до 548,50 грн (512,60 грн), а бюджетніша «Ашан» лікарська — із 381,05 до 399,90 грн/кг.

Рис і гречка

Серед круп зростання стриманіше. Гречка в середньому додала близько 5 грн — до 79,70 грн/кг проти 74,63 грн у серпні. Рис круглий подорожчав із 54,71 до 62,07 грн/кг, рис довгий — із 59,74 до 63,00 грн/кг.

Порівняння наведено із середньомісячними цінами за серпень 2026 року. Щоб зекономити, варто порівнювати цінники в різних мережах: на одне й те саме молоко різниця між Auchan і Megamarket сягає майже 14 гривень на пляшку.

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