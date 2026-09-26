Початок опалювального сезону 2026 в Харкові наближається — комунальники завершують щорічний «осінній огляд» житлового фонду і розповіли, скільки з 7754 будинків міста вже готові до подачі тепла.

Підготовка до опалювального сезону в Харкові виходить на фінішну пряму — комунальні служби завершують щорічний «осінній огляд» житлового фонду міста. За словами співробітника КП «Житлокомсервіс» Валерія Курцева, перевірці підлягають багатоповерхівки, особливо ті, що були пошкоджені внаслідок обстрілів.

«Осінній огляд» — це комплексний захід, під час якого оглядають стан покрівель, інженерних мереж, під’їздів, відмосток і вхідних груп, а також перевіряють справність ліфтів та ліфтового господарства. Перевірку проводять комісійно разом із представниками ХТМ. Виявлені недоліки фіксують у плані ремонту, а те, що можна виправити одразу, — усувають на місці: затикають труби, укріплюють теплоізоляцію, відновлюють освітлення та закривають тепловий контур будинку.

Коли будинок вважають готовим до зими

Критерії готовності, які називає Валерій Курцев, конкретні: система опалення має бути заповнена, опресована й теплоізольована, у підвалах та на технічних поверхах не повинно бути протікань, покрівлі — відремонтовані, а системи освітлення й ліфти — справні.

Станом на сьогодні з 7754 житлових будинків Харкова підготовлено 7002 — це 90 відсотків житлового фонду. «Осінній огляд» триває до 25 вересня, і наразі всі виявлені під час перевірок зауваження виконані.

Коли в Харкові увімкнуть опалення

Початок опалювального сезону 2026 в Харкові не має єдиної дати: рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування залежно від температури повітря. За постановою Кабміну №830, опалення вмикають після трьох діб, протягом яких середня добова температура тримається на позначці +8°C або нижче. Та сама межа діє і для завершення сезону навесні.

Що ще готують до холодів

Разом із житловими будинками комунальники перевіряють котельні, тепломережі, а також школи, дитячі садочки та лікарні. Мета підготовки — забезпечити стабільну роботу систем опалення та належні умови для мешканців міста в зимовий період.

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