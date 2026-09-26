Грошова допомога в Чернігівській області за програмою «Зимова підтримка» доступна мешканцям, які фактично проживають у визначених територіальних громадах. У Пенсійному фонді України пояснили, куди саме подавати заяву, щоб отримати виплату.

Грошова допомога в Чернігівській області за програмою «Зимова підтримка» доступна лише тим, хто фактично проживає у визначених громадах. У Пенсійному фонді України пояснили, куди саме подавати заяву, щоб отримати передбачену для жителів регіону виплату.

Виплату «Зимова підтримка» запровадили постановою Кабінету Міністрів України № 1084 від 3 вересня 2026 року. Допомога розрахована на мешканців восьми областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської.

Ключова умова — людина має фактично проживати в територіальній громаді, яку уряд включив до одного з двох затверджених переліків. Тим, хто лише зареєстрований у Чернігівській області, але фактично живе в іншому регіоні, виплата не належить.

Куди подавати заяву на «Зимову підтримку»

У ПФУ назвали три способи оформити заяву. Перший — через сервісний центр Пенсійного фонду України. Другий — через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Третій — через уповноважених посадових осіб сільських, селищних або міських рад.

Тобто жителю Чернігівської області не обов'язково йти лише до ПФУ: заяву приймають і в ЦНАПі, і в місцевій раді за місцем фактичного проживання.

Куди телефонувати для консультації

Стосовно оформлення «Зимової підтримки» можна звернутися до контакт-центру Пенсійного фонду України за номером 0 800 503 753 або за стаціонарними номерами (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

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