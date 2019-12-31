В 2019 році українці обрали новий склад Верховної Ради, але не позбавилися від яскравих бійок в стінах парламенту.

Депутати продовжують мутузить один одного в кращих традиціях своїх попередників. Дуже часто вони використовують кулаки замість цивілізованих аргументів, намагаючись довести свою правоту в сесійній залі. Нагадаємо про найпотужніші розборки між парламентаріями за 2019 рік.

Микола Тищенко та Микола Скорик

Багатьом українцям в 2019 році запам'яталася перша бійка у Верховній Раді 9-го скликання. 30 грудня "Слуга народу" Микола Тищенко влаштував бійку з Миколою Скориком з "ОПЗЖ". Останній висловив невдоволення відмовою у створенні тимчасової слідчої комісії з розслідування заворушень, які відбулися 2 травня 2014 року в Одесі. Під час промови Микола Скорик штовхнув "Слугу народу", який не захотів пропускати його. Під час штовханини Микола Тищенко навіть відірвав опоненту гудзик. Пізніше в кулуарах Ради Микола Скорик обізвав противника «жлобом».

Максим Бужанський і Гео Лерос

5 грудня у Верховній Раді посварилися два депутата від "Слуги народу": Гео Лерос і Максим Бужанський. Бійка не потрапила в об'єктиви камер, адже противники сховали за колоною в секторі "Європейської солідарності". Про конфлікт розповів спікер Ради Дмитро Разумков. В той момент за колоною знаходилися: Володимир Ар'єв, Руслан Князевич, Андрій Іванчук з "Європейської солідарності", а також депутат від фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук.

Пізніше стало відомо, що Максим Бужанський заступився за честь іншої "слуги" - Ірини Верещук. За даними джерел, Гео Лерос образив її матом в чаті фракції. Депутат попросила публічного вибачення в кулуарах парламенту. Сам Гео Лерос підтвердив факт бійки з Максимом Бужанским, але заперечує свою провину.

Андрій Богданець, Ігор Мірошниченко та Едуард Леонов

11 грудня Андрій Якобчук опублікував на своєму "Фейсбуке" відеозапис бійки на засіданні земельного комітету. "Такого махача Верховна Рада давно не бачила", - написав він.

Представник "Слуги народу" Богданець Андрій посварився з депутатами з фракції "Свобода". Зокрема, Ігор Мірошниченко та Едуардом Леоновим. Ймовірно, причиною конфлікту став законопроект про зняття мораторію на сільськогосподарські землі в Україні. Андрія Богданця відвезли в лікарню з підозрою на струс мозку.

Ілля Ківа та Андрій Мотовиловець

19 грудня депутат від "ОПЗЖ" Ілля Ківа накинувся на Андрія Мотовиловцев з "Слуги народу". Варто відзначити, що знову бійка сталася на засіданні аграрного комітету, коли парламентарі вивчали поправки до скандального законопроекту. Але причиною став не закон. Голова комітету Микола Сольський поставив на голосування пропозицію обрати час до якого триватиме обговорення. Що і викликало гострі суперечки серед депутатів.

Ківу і Мотовиловца ледве вдалося заспокоїти. Намагаючись розборонити забіяк, своє отримав Нестор Шуфрич.

Сергій Алексєєв і Руслан Богдан

Ця бійка сталася не в Раді, а у ресторані на Дніпровському узвозі в Києві. Але викликала не менший фурор, ніж бійки в парламенті. 2 вересня стався конфлікт між нардепом 8-го скликання з фракції «Батьківщина» Русланом Богданом і депутатом 9-го скликання з фракції «Європейська солідарність» Сергієм Алексєєвим. Пояснити причину вони відмовилися навіть поліцейським.

Як стало відомо ЗМІ, Сергій Алексєєв звернувся в лікарню з переломом ребра, численними забоями голови та тулуба.

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