Роман Цимбалюк яскраво упустив з неба на Землю президента РФ Володимира Путіна і його вірних пропагандистів

Як повідомляє Politeka.net, в ефірі популярного онлайн-шоу телеведучої Яніни Соколової український журналіст Роман Цимбалюк барвисто розніс російських окупантів. Крім того, він розвіяв найдурніші з міфів глави РФ Володимира Путіна (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Цимбалюк пригадав міфи російських пропагандистів, які намагалися розібратися, як були "створені" українці. Так, журналіст нагадав, що президент Російської Федерації зробив несподіваний висновок, що нас нібито "придумали поляки". Саме це твердження Путіна і висміяв Цимбалюк.

"Тут ось нещодавно Путін зробив висновок, що ми були придумані поляками. Хоча по телевізору раніше говорили, що нас всіх створили, цю українську ідею, в австрійському генеральному штабі. Хочу сказати, тут прикро, тому що логічно, щоб це був Пентагон", - пожартував журналіст, потролливши пропаганду Москви.

Журналіст продовжуючи тролити окупантів, почав розповідати власне бачення історії України.

"Однак, незважаючи на це, ми свою історію знаємо, і ні у кого немає сумнівів, що ми – нащадки великих укрів. І ми викопали Чорне море. Тому, якщо нас будуть далі чіпати, ми це море закопаємо навколо Криму", – розніс пропагандистів Цимбалюк.

Нагадаємо, Цимбалюк познущався над пропагандистами з ОРДЛО

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк не стримався і розніс Путіна за показуху в Криму

Також Politeka писала, що Путін націлився на знищення головного ворога РФ.