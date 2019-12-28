Колишній ватажок терористів Ігор Гіркін (Стрєлков) попередив про майбутню загибель сотень «російських солдатів»

За словами «екс-міністра оборони» «ДНР», на Росію чекають великі втрати через участь в лівійському конфлікті. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережах.

Гіркін вказав на те, що Туреччина на чолі з президентом Реджепом Ердоганом готується ввести війська до Лівії з метою придушення сил фельдмаршала Халіфа Хафтара. Саме його підтримує Кремль шляхом залучення до конфлікту своїх «вагнеровців». При цьому Гіркін підкреслює, що в разі введення турецьких військ в Лівію, пряме зіткнення з ними буде для росіян неминучим.

Терорист також звернув увагу на те, що російські ЗМІ не особливо афішують новини щодо цього конфлікту, хоча насправді вони повинні бути дуже важливі для росіян. Він підкреслив, що ця війна загрожує великими втратами, при цьому припустивши, що президенту РФ Володимиру Путіну на це плювати.

«Так як мова йде про долі (вірніше - про життя і смерть) багатьох сотень російських солдатів, які в якості найманців б'ються в Лівії, в рядах "Вагнера". Які-б вони не були – вони наші брати і співвітчизники. І якщо Путіну і Ко на них глибоко наплювати (як і на три сотні їхніх товаришів, полеглих у бійні під Хашамом), то нам ні», - підсумував Гіркін.

Нагадаємо, раніше екс-ватажок терористів вже попереджав росіян про небезпеку іншого збройного конфлікту.

Так, він зазначив, що армію Путіна чекає поразка на території Сирії, військовим силам РФ доведеться зіткнутися з силою, яку вони не зможуть перемогти.

"Рано чи пізно ЗС РФ доведеться покинути Сирію, кинувши ВСЕ, що туди вбухано. І чим більше "перемог" буде здобуто - тим більшими будуть безповоротні і нічим не виправдані втрати. І дай Бог, щоб вдалося "накивати п'ятами" без розгрому", - зазначив на своїй сторінці терорист.

Нагадаємо, орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".

Як повідомляла Politeka, путінських бойовиків чекає розплата, екс-ватажок терористів розкрив деталі.

Також Politeka писала, що бойовики видали головну таємницю Путіна на Донбасі: секретні переговори вже в мережі.