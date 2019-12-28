Україна серйозно прорахувалася, коли пішла на поступки Росії при обговоренні нового газового контракту

Таку думку у своєму блозі на «Радіо Свобода» висловив український журналіст Віталій Портніков. Він зазначив, що Росія, очевидно, не зможе запустити «Північний потік-2» раніше 2021 року. А це означає, що їй життєво необхідний транзит газу через територію України.

Портников звернув увагу на те, що на цьому тлі бажання української сторони піти на компроміс і погодиться на отримання лише 3 мільярдів доларів компенсації виглядає не самим вдалим.

«Створюється враження, що в Києві були так зацікавлені в негайному отриманні від «Газпрому» трьох мільярдів доларів, що вирішили «забути» і про можливість відсудити куди більш великі гроші, і про те, що українська ГТС залишається для російського монополіста важливим маршрутом енергетичного транзиту. З цього можна зробити третій висновок - що горизонт планування української влади обмежується кількома місяцями», - обурився Портников.

Він додав, що санкції з боку США і зупинка будівництва «Північного потоку-2» повинні були стати серйозною поразкою для Володимира Путіна, однак Україна пішла на поступки і пом'якшила удар.

«Ситуацію точно охарактеризував російський віце-прем'єр Дмитро Козак, який заявив, що три мільярди - «крапля в морі» порівняно з сумами в нових позовних заявах «Нафтогазу». Залишається лише констатувати, що тактика виживання української влади нівелює міжнародну стратегію стримування Кремля. І Володимир Путін цим успішно користується», - підсумував журналіст.

Раніше ми писали, що ця зима стане першою, коли російські пропагандисти не зможуть лякати населення замерзлої Україною. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав журналіст Юрій Бутусов.

Він нагадав про те, що Росія 28 років звинувачувала Україну в крадіжці газу, однак 27 грудня їй самій довелося виплатити Києву 3 мільярди доларів за обмін при поставках і ще 2 мільярди «Нафтогаз» отримав від «Газпром» у 2014 році.

Нагадаємо, Путін капітулював перед Україною, підписано доленосний документ.

Як повідомляла Politeka, Україна здобула гучну перемогу над російським "Газпромом": час розплати настав.

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