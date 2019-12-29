З'явилися нові подробиці сьогоднішнього обміну полоненими
Про це повідомляє 112.
Як відомо, обмін полоненими повинен відбутися в сірій зоні на Донбасі.
"Обмін відбудеться в "сірій зоні", люди будуть пересуватися на автобусах і потім (по закінченню обміну) будуть доставлені в Краматорськ, звідти літаком повинні будуть відправитися в аеропорт Бориспіль", - йдеться в повідомленні.
Онук Пугачової показав найінтимніші кадри з красунею-дружиною: «гаряча парочка»
Пугачова в міні-сукню засвітила пікантну частину тіла: "у цієї жінки немає віку"
Безсоромна Волочкова роздяглася в танцювальному залі, оцінили не всі: "Яка величезна, кістлява..."
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Також зазначається, що від будівлі СІЗО в Бахмуті вирушив автобус із людьми, які імовірно будуть брати участь в обміні з підконтрольними Кремлю окупаційними формуваннями "Л/ДНР".
За інформацією журналістів, три автобуси вже вирушили до місця обміну, а в кожному транспортному засобі приблизно перебувають 25 осіб.
Певно, обмін полоненими відбудеться на КПВВ "Майорське". Журналістів на об'єкт не пускають, а сам пункт пропуску не працює.
"Це КПВВ "Майорське", воно закрите для пересування. Як сказали військові закрите воно з технічних причин, не пропускають ні одну машину. Ми знаємо, що тут готуються до обміну утримуваними особами. Далі не пускають і журналістів... жодному ЗМІ не вдалося отримати акредитацію", - додав кореспондент.
Журналістка Соня Кошкіна, в свою чергу, в Telegram повідомила, що спеціальний борт вже вилетів з аеропорту.
"Тільки що спеціальний військовий борт вилетів з Борисполя.
Буквально кілька хвилин тому", - написала вона.
Як ми раніше повідомляли, 29 грудня повинен пройти новий обмін полоненими між Україною і окупаційними формуваннями "Л/ДНР".
У рамках підготовки до процесу українські суди визнають винними людей, які вчинили гучні злочини проти України, і відпускають під особисте зобов'язання для подальшої їх передачі підконтрольним Росії бойовикам.
В першу чергу, це колишні бійці "Беркута", яких звинувачують у вбивстві активістів Майдану, харківські та одеські терористи". Також був звільнений з-під варти фермер, з вини якого загинули 10 спецназівців ЗСУ на Донбасі.
Остаточні списки поки не публікувалися, але підконтрольні бойовикам "Л/ДНР" портали стверджували, що обмін проведуть за формулою "87 на 55".
Нагадаємо, масштабний обмін полоненими: імена вбивць, яких Україна видасть Росії
Як повідомляла Politeka, Росія і Україна домовилися, розкриті деталі нового обміну полоненими.
Також Politeka писала, що свіжі кадри "звільненого" Донецька вразили українців.