З'явилися нові подробиці сьогоднішнього обміну полоненими

Про це повідомляє 112.

Як відомо, обмін полоненими повинен відбутися в сірій зоні на Донбасі.

"Обмін відбудеться в "сірій зоні", люди будуть пересуватися на автобусах і потім (по закінченню обміну) будуть доставлені в Краматорськ, звідти літаком повинні будуть відправитися в аеропорт Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що від будівлі СІЗО в Бахмуті вирушив автобус із людьми, які імовірно будуть брати участь в обміні з підконтрольними Кремлю окупаційними формуваннями "Л/ДНР".

За інформацією журналістів, три автобуси вже вирушили до місця обміну, а в кожному транспортному засобі приблизно перебувають 25 осіб.

Певно, обмін полоненими відбудеться на КПВВ "Майорське". Журналістів на об'єкт не пускають, а сам пункт пропуску не працює.

"Це КПВВ "Майорське", воно закрите для пересування. Як сказали військові закрите воно з технічних причин, не пропускають ні одну машину. Ми знаємо, що тут готуються до обміну утримуваними особами. Далі не пускають і журналістів... жодному ЗМІ не вдалося отримати акредитацію", - додав кореспондент.

Журналістка Соня Кошкіна, в свою чергу, в Telegram повідомила, що спеціальний борт вже вилетів з аеропорту.

"Тільки що спеціальний військовий борт вилетів з Борисполя.

Буквально кілька хвилин тому", - написала вона.

Як ми раніше повідомляли, 29 грудня повинен пройти новий обмін полоненими між Україною і окупаційними формуваннями "Л/ДНР".

У рамках підготовки до процесу українські суди визнають винними людей, які вчинили гучні злочини проти України, і відпускають під особисте зобов'язання для подальшої їх передачі підконтрольним Росії бойовикам.

В першу чергу, це колишні бійці "Беркута", яких звинувачують у вбивстві активістів Майдану, харківські та одеські терористи". Також був звільнений з-під варти фермер, з вини якого загинули 10 спецназівців ЗСУ на Донбасі.

Остаточні списки поки не публікувалися, але підконтрольні бойовикам "Л/ДНР" портали стверджували, що обмін проведуть за формулою "87 на 55".

Нагадаємо, масштабний обмін полоненими: імена вбивць, яких Україна видасть Росії

Як повідомляла Politeka, Росія і Україна домовилися, розкриті деталі нового обміну полоненими.

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