Президент РФ Володимир Путін почав нову війну проти Заходу, йому навіть вдалося нав'язати гру не на підвищення, а зниження

Як повідомляє Politeka.net, про це у своєму блозі Facebook пише журналіст Олексій Панич.

На його думку, активізація будь-якого діалогу з Російською Федерацією призведе лише до мінімізації власних втрат з боку Заходу. В першу чергу це мінімізація іміджевих втрат, адже політики Заходу не можуть собі дозволити піти першими на обостроение у відносинах з РФ.

Раніше Путін вже шантажував Європу. Він говорив про те, що збільшить потік біженців, якщо буде потрібно, крім того, президент РФ стверджував, що завжди тримає руку на пульсі.



Панич підкреслив, що дії Заходу щодо Російської Федерації продиктовані логікою втрат, а не логікою будь-яких досягнень. Логіка втрат ніколи не призведе до миру, вона завжди залишиться шляхом до війни.

«Ось у цьому фундаментальному плані, нав'язана Росією Заходу нова геополітична війна вже давно йде – хоча її учасники з усіх сил намагаються не визнавати це вголос. І ця війна зовсім не «холодна», а місцями навіть дуже «гаряча» – маючи на увазі не тільки Україну, але і, наприклад, організовані спецслужбами РФ політичні вбивства в Західній Європі», - стверджує журналіст.

Він також зауважив, що в цьому випадку Україна стала заручником широких геополітичних процесів.

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