Як швидко очистити унітаз без дорогої побутової хімії? Є прості прийоми, які за 10–15 хвилин приберуть наліт, жовті плями й неприємний запах — і все потрібне зазвичай знайдеться вдома.

Чищення унітазу від нальоту та іржі не завжди вимагає дорогої побутової хімії — досить простих засобів, які знайдуться на кухні чи в аптечці. Як швидко очистити унітаз і повернути йому білизну, розповідаємо нижче.

Для свіжих забруднень усередині чаші добре працює звичайна харчова плівка: нею щільним шаром накривають поверхню води й залишають на кілька годин, щоб вода разом із розм'яклим нальотом відійшла. Якщо йдеться про засмічення, на допомогу прийде гарячий оцет із содою, а для глибоких засорів — сантехнічний трос або вантуз.

Як швидко очистити унітаз від неприємного запаху

Позбутися запаху допомагають сода, лимонна кислота і перекис водню. З них можна зробити невеликі кульки з додаванням ефірних олій лимона чи м'яти й кидати їх у воду — запах зникає буквально за кілька хвилин. Ще один перевірений спосіб: налити трохи оцту прямо в бачок унітаза, тоді вода при кожному змиванні працюватиме як легкий дезодорант.

Як видалити застарілий наліт і жовті плями

Із застарілим нальотом і жовтими плямами справляються пемза, сода, лимонна кислота, столовий оцет і навіть звичайна зубна паста. Достатньо нанести один із цих засобів на проблемні місця, залишити на 15–30 хвилин, а тоді потерти щіткою і змити водою.

Прості правила, щоб унітаз довше лишався чистим

Регулярно змивайте воду після кожного використання.

Раз на тиждень чистіть чашу содою або оцтом — це запобігає появі нальоту.

Не виливайте в унітаз жир і залишки їжі.

Слідкуйте за бачком: накип і залишки засобів у ньому погіршують змивання.

Для профілактики кладіть у бачок розчин перекису водню або спеціальні таблетки.

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