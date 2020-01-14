Наступником президента РФ Володимира Путіна може стати нинішній губернатор Тульської області Олексій Дюмін

Про це йдеться у статті швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung.

Автор матеріалу стверджує, що, згідно з наданим планом, Дюмін у 2022 році стане керівником адміністрації президента. А в 2027, нібито вже "сам голова Кремля". Також наголошується, що Путін погодив кандидатуру Дюміна з ключовими "гравцями" і "ніхто не посмів обуритися".

Правління Дюміна буде дещо відрізнятися від дій нинішнього російського лідера. Зокрема, у статті говориться, що наступник буде ще більше концентрувати увагу на патріотизмі і мілітаризмі суспільства.

"Ті, хто після зміни керівництва в країні сподівався на прорив, будуть жорстоко розчаровані. Дюмін не розлучиться з системою, а спробує використати її у своїх цілях. Але він залишиться епігоном, і тому набагато більш вразливий, ніж Путін", - пише видання.

Відповідно до статті, в 2022 році правляча партія Росії отримає три чверті місць у Держдумі, а Путін проведе дві поправки до конституції країни.

Щодо останнього, Путін посилить роль прем'єр-міністра, який буде більше залежати від Держдуми, ніж від президента. А друга поправка торкнеться голови Ради безпеки - його роль піднімуть, саме ця посада буде вирішувати всі кадрові рішення президента Росії.

Раніше ми повідомляли, після відходу з поста президента Путін, швидше за все, не стане "тихим пенсіонером". Зарубіжні ЗМІ пишуть, що він може зайняти посади прем'єр-міністра РФ або голови Ради безпеки - як раз ті, котрих стосувалися вищезазначені поправки.

Також ми писали, з відходом Путіна Україна може опинитися в ще більш складній ситуації, як би не звучало парадоксально. Справа в тому, що після Путіна може прийти людина, у якого немає ніяких емоційних сентиментів. В даний час Путін, хоч і вважає, що України як держави не існує, але все ж таки "по-радянськи" її любить.

Таку думку озвучив публіцист Павло Казарін, додавши, що не варто сподіватися, що добробут українців залежить від тривалості життя одного лідера - треба вже думати про його наступників.

До цього повідомлялося, що Путін може втратити свою владу в результаті дострокових виборів, за тим же сценарієм, як і він сам став президентом.

За словами російського опозиційного журналіста Анатолія Баранова, Путін може повторити долю свого наставника і так само піти достроково.

Нагадаємо, Путіну показали, що залишилося від його єдиного авіаносця.

Як повідомляла Politeka, Путін тестує ракети для удару по Україні, лідера Кремля вивели на чисту воду.

Також Politeka писала, що Путін почав новий конфлікт проти Заходу, на кону доля України.