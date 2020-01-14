Преемником президента РФ Владимира Путина может стать нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Об этом идет речь в статье швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Автор материала утверждает, что, согласно предоставленному плану, Дюмин в 2022 году станет руководителем администрации президента. А в 2027, якобы уже "сам глава Кремля". Также отмечается, что Путин согласовал кандидатуру Дюмина с ключевыми "игроками" и "никто не посмел возмутиться".

Правление Дюмина будет несколько отличаться от действия нынешнего российского лидера. В частности, в статье говорится, что преемник будет еще больше концентрировать внимание на патриотизме и милитаризме общества.

"Те, кто после смены руководства в стране надеялся на прорыв, будут жестоко разочарованы. Дюмин не расстанется с системой, а попытается использовать ее в своих целях. Но он останется эпигоном, и поэтому он намного более уязвим, чем Путин", - пишет издание.

Согласно статьи, в 2022 году правящая партия России получит три четверти мест в Госдуме, а Путин проведет две поправки в конституцию страны.

Насчет последнего, Путин усилит роль премьер-министра, который будет больше зависеть от Госдумы, нежели от президента. А вторая поправка коснется председателя Совета безопасности - его роль возвысят, именно эта должность будет решать все кадровые решения президента России.

Ранее мы сообщали, после ухода с поста президента Путин, скорее всего, не станет "тихим пенсионером". Зарубежные СМИ пишут, что он может занять должности премьер-министра РФ или главы Совета безопасности - как раз те, котрых касались вышеупомянутые поправки.

Также мы писали, с уходом Путина Украина может оказаться в еще более сложной ситуации, как бы ни звучало парадоксально. Дело в том, что после Путина может прийти человек, у которого нет никаких эмоциональных сантиментов. В настоящее время Путин, хоть и считает, что Украины как государства не существует, но все же "по-советски" ее любит.

Такое мнение озвучил публицист Павел Казарин, добавив, что не стоит надеяться, что благополучие украинцев зависит от продолжительности жизни одного лидера - нужно уже думать о его преемниках.

До этого сообщалось, что Путин может потерять свою власть в результате досрочных выборов, по тому же сценарию, как и он сам стал президентом.

По словам российского оппозиционного журналиста Анатолия Баранова, Путин может повторить судьбу своего наставника и так же уйти досрочно.

Напомним, Путину показали, что осталось от его единственного авианосца.

Как сообщала Politeka, Путин тестирует ракеты для удара по Украине, лидера Кремля вывели на чистую воду.

Также Politeka писала, что Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.