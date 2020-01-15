Все стало на свої місця

Стало відомо, як себе почуває міністр економіки Тимофій Милованов після операції

Як повідомляє Politeka.net, про це глава профільного міністерства розповів на сьогоднішній прес-конференції.

За його словами, хірургічне втручання він переніс на минулих вихідних.

Зокрема, міністр Тимофій Милованов відмовився спілкуватися з журналістами, посилаючись на рекомендації медиків.

"Вихідні я провів у лікарні, де мені робили операцію в приватній клініці... У мене зараз нульовий імунітет, тому я прошу вибачення, що не зможу відповісти на запитання після цього, мені заборонили спілкуватися з людьми", - впевнено заявив міністр.

При цьому Тимофій Милованов не повідомив, чому йому знадобилася допомога медиків і яку саме операцію йому зробили на минулих вихідних.

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли глава профільного міністерства Тимофій Милованов відрізняється скандальною витівкою перед журналістами.

В 2019 році, коментуючи сценку "Кварталу 95" про сожженом будинку Валерії Гонтарєвої, Тимофій Милованов назвав себе "дебілом". Таким чином, міністр намагався відреагувати на різке висловлювання на свою адресу з боку олігарха Ігоря Коломойського.

«Я цього не приховуючи, що я дебіл. Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпано, тому що висловилися все», — заявив він тоді на прес-конференції.

Милованов також стверджував, що не ображається на слова олігарха Ігоря Коломойського.

«В моїй позиції – це не може бути питання персоналій. Це не можна перекладати на персоналії. У кожного своя позиція, на скільки ця ситуація впливає. Всі люди – хороші. Обставини різні. Так вважають економісти», — тоді додав міністр.

Також раніше міністр економіки Тимофій Милованов хвалився, що на попередніх президентських виборах віддав свій голос за Петра Порошенка.

«Я голосував за Петра Порошенка на президентських виборах. А на парламентських я не голосував, тому що в день виборів я сидів у штабі партії «Слуга народу», допрацьовував програму для навчання в Трускавці», — розповідав він.

Нагадаємо, Юрій Романенко не витримав і жорстко розніс міністра Мілованова.

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