Політик наголосив, що Україна опинилася на першому місці в рейтингу країн за кількістю проблемних кредитів

В Україні продовжують провальну політику екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої, оскільки члени її команди залишилися на місцях після її звільнення

Таку заяву зробив народний депутат, голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук. За його словами, соратники Гонтарєвої продовжують дестабілізувати банківську систему країни.

Парламентар акцентував увагу на тому, що Україна опинилася на першому місці в рейтингу країн за відсотковою часткою проблемних/неповоротних кредитів (53,4 %).

Медведчук підкреслив, що низький рівень повернення проблемних кредитів стримує приріст капітальних інвестицій, що фінансуються через банківські позики, а повільні темпи приросту основного капіталу в Україні є стримуючим фактором економічного зростання країни.

«Але, судячи з усього, в НБУ цієї проблеми просто не бачать, воліючи займатися разом з Мінфіном "будівництвом" піраміди ОВДП, яка штучно зміцнює курс гривні, що вже призвело до серйозних втрат в експорті, у бюджетній сфері», ‒ наголосив Віктор Медведчук.

Також політик додав, що кредитування реального сектора економіки зараз критично мале. Банки воліють займатися спекулятивними фінансовими операціями з ОВДП та депозитними сертифікатами НБУ.

Віктор Медведчук також звернув увагу на те, що в Нацбанку існує гострий конфлікт між правлінням і Радою НБУ, яка набагато реалістичніше оцінює ситуацію.

«Пора б і владі перейматися тим, що відбувається в НБУ і навести порядок, зокрема, у кадрових питаннях. І світове лідерство України за часткою проблемних/неповоротних кредитів – серйозний привід для цього», ‒ уклав політик.

Як повідомлялося, раніше голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук заявляв, що «побудова» сумнівних фінансових пірамід керівництвом Міністерства фінансів України і НБУ свідчить про необхідність терміново змінити керівництво всіх економічних і фінансових міністерств і відомств і невідкладно сформувати уряд національного порятунку.