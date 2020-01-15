Народний депутат Сергій Шахов, розповів, що сьогодні в Україні депутат – це як бабай, яким лякають дітей

Таку заяву він зробив, виступаючи в сесійному залі Верховної Ради, передає Politeka.net . Про те, що українці прирівнюють депутатів до бабаїв він почув від виборців у своєму окрузі. (щоб подивитися відео – проскрольте вниз)

«Серце обливається кров’ю. 28 років грабується держава. На кожній зустрічі мені говорять, щоб люстра впала – була би народна люстрація. Пограбовані всі підприємства. Досі міністри, яких обирали в цій же залі монобільшістю, нараховують собі мільярди гривень», - народний депутат.

При цьому Шахов звернув увагу на те, 1,2 млрд гривень не отримали сьогодні шахтарі.

«Шахти затоплюються. Сотні тисяч робочих місць втрачаються. Годуємо Америку, годуємо Африку, завозячи вугілля сюди. Давайте подивимося, що робиться з підприємствами. "Лисичанськсода" сьогодні, як у фільмі жахів, культивації землі не відбулося. На 10 років заборонили будувати такі підприємства. 15000 сімей залишилися без годівників. Давайте подивимося на завод «Пролетарий», 5 тисяч сімей сьогодні постраждали. Вирізають на металобрухт, вивозять сьогодні унікальні споруди, унікальні станки. І всі мовчать: прокурори, міліціонери, які отримують також мільйонні заробітні плати від платників податків», - зазначив політик.

При цьому він додав, що сьогодні в Україні кричуща ситуація склалася не лише з промисловими підприємствами.

«Давайте подивимося, що робиться з медициною, з газом, з освітою. Повністю все знищується. Якісь коефіцієнти на газ нараховані. Сьогодні мені дали відповідь, що незаконно були нараховані коефіцієнти на газ. Хто буде відповідати перед людьми?», - зазначив нардеп.

Шахов особливу увагу звернув на становище Сєверодонецька Луганської області.

«Чому Шахов постійно згадує Сєверодонецьк? Та тому, що там сидять 25 ґвалтівників, вбивць грабують місто 100-тисячне. 700 млн гривень вкрали. Як я можу мовчати? Бо це Луганщина, це моя рідна земля. Там поховані мої батьки шахтарі», -заявив нардеп.

«Я звертаюся до вас: схаменіться, почніть працювати для людей. Давайте будемо не тільки вшановувати покійників, які сьогодні це заслуговують. Давайте будемо вшановувати живих людей, які чекають реальних дій», - підсумував Шахов свій виступ.

Нагадаємо, Шахов готовий допомогти Зеленському залучити переселенців до переговорів в Мінську.

Як повідомляла Politeka, Шахов різко висловився про захмарні тарифи: «депутати, кому ми будемо служити».

Також Politeka писала, що нардепа Сергія Шахова атакували хакери: з'явилася офіційна заява.