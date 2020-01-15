Народний депутат Сергій Шахов, розповів, що сьогодні в Україні депутат – це як бабай, яким лякають дітей
Таку заяву він зробив, виступаючи в сесійному залі Верховної Ради, передає Politeka.net . Про те, що українці прирівнюють депутатів до бабаїв він почув від виборців у своєму окрузі. (щоб подивитися відео – проскрольте вниз)
«Серце обливається кров’ю. 28 років грабується держава. На кожній зустрічі мені говорять, щоб люстра впала – була би народна люстрація. Пограбовані всі підприємства. Досі міністри, яких обирали в цій же залі монобільшістю, нараховують собі мільярди гривень», - народний депутат.
При цьому Шахов звернув увагу на те, 1,2 млрд гривень не отримали сьогодні шахтарі.
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«Шахти затоплюються. Сотні тисяч робочих місць втрачаються. Годуємо Америку, годуємо Африку, завозячи вугілля сюди. Давайте подивимося, що робиться з підприємствами. "Лисичанськсода" сьогодні, як у фільмі жахів, культивації землі не відбулося. На 10 років заборонили будувати такі підприємства. 15000 сімей залишилися без годівників. Давайте подивимося на завод «Пролетарий», 5 тисяч сімей сьогодні постраждали. Вирізають на металобрухт, вивозять сьогодні унікальні споруди, унікальні станки. І всі мовчать: прокурори, міліціонери, які отримують також мільйонні заробітні плати від платників податків», - зазначив політик.
При цьому він додав, що сьогодні в Україні кричуща ситуація склалася не лише з промисловими підприємствами.
«Давайте подивимося, що робиться з медициною, з газом, з освітою. Повністю все знищується. Якісь коефіцієнти на газ нараховані. Сьогодні мені дали відповідь, що незаконно були нараховані коефіцієнти на газ. Хто буде відповідати перед людьми?», - зазначив нардеп.
Шахов особливу увагу звернув на становище Сєверодонецька Луганської області.
«Чому Шахов постійно згадує Сєверодонецьк? Та тому, що там сидять 25 ґвалтівників, вбивць грабують місто 100-тисячне. 700 млн гривень вкрали. Як я можу мовчати? Бо це Луганщина, це моя рідна земля. Там поховані мої батьки шахтарі», -заявив нардеп.
«Я звертаюся до вас: схаменіться, почніть працювати для людей. Давайте будемо не тільки вшановувати покійників, які сьогодні це заслуговують. Давайте будемо вшановувати живих людей, які чекають реальних дій», - підсумував Шахов свій виступ.
Нагадаємо, Шахов готовий допомогти Зеленському залучити переселенців до переговорів в Мінську.
Як повідомляла Politeka, Шахов різко висловився про захмарні тарифи: «депутати, кому ми будемо служити».
Також Politeka писала, що нардепа Сергія Шахова атакували хакери: з'явилася офіційна заява.