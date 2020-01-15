Екс-президент Петро Порошенко спробує "поглинути" партію Святослава Вакарчук "Голос"
Про це пише видання Українська правда, посилаючись на свої високопоставлені джерела.
Відомо, що партія "Європейська солідарність" почала підготовку до майбутніх виборів. А першою жертвою партії Петра Порошенка стане "Голос".
Джерело стверджує, що люди з оточення Петра Порошенка постараються максимально зблизитися з "Голосом", щоб в майбутньому можна було перетягнути їх електорат.
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"Петро зараз не так хоче до влади, прагне захисту. Для цього йому треба максимально наростити м'язи, він повинен стати головним опозиціонером як всередині країни, так і зовні. Петро реально боїться, що, коли у Зеленського справи підуть погано, Порошенка одразу спробують посадити", - зізнався один з колишніх соратників екс-президента.
В 2019 році "Голос" і "Європейська солідарність" показали, що вони близькі один до одного і тепер Петро Порошенко спробує виграти за рахунок того, що партія Святослава Вакарчука втрачає свою суб'єктивність.
Раніше ми повідомляли про те, що Петро Порошенко вирішив шиканути на новорічні свята і відправився з сім'єю відпочивати на Сейшельські острови.
За словами юриста Андрія Портнова, для відпочинку Петро Порошенко орендував люксову яхту Katina, вартість оренди якої у цей сезон з урахуванням палива становить близько 350-380 тисяч доларів на тиждень.
Також відомо, що на Сейшельські острови Петро Порошенко прибув з родиною після пересадки в Катарі.
Що стосується Святослава Вакарчука, то новорічні канікули лідер партії "Голос" вирішив провести в Таїланді. Ситуація викликала ажіотаж серед українців. Люди кинулися "смакувати" скандал, адже поки українці і весь світ оплакують 176 загиблих рейсу "Тегеран-Київ", Святослав Вакарчук і Петро Порошенко засмагає на люксових пляжах.
Нагадаємо, Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського: "Слава, ми всі знаємо, що ти..."
Також Politeka писала, що Вакарчук ошелешив заняттям в робочий час, скандальні подробиці: "Рада почекає"