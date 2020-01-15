Екс-президент Петро Порошенко спробує "поглинути" партію Святослава Вакарчук "Голос"

Про це пише видання Українська правда, посилаючись на свої високопоставлені джерела.

Відомо, що партія "Європейська солідарність" почала підготовку до майбутніх виборів. А першою жертвою партії Петра Порошенка стане "Голос".

Джерело стверджує, що люди з оточення Петра Порошенка постараються максимально зблизитися з "Голосом", щоб в майбутньому можна було перетягнути їх електорат.

"Петро зараз не так хоче до влади, прагне захисту. Для цього йому треба максимально наростити м'язи, він повинен стати головним опозиціонером як всередині країни, так і зовні. Петро реально боїться, що, коли у Зеленського справи підуть погано, Порошенка одразу спробують посадити", - зізнався один з колишніх соратників екс-президента.

В 2019 році "Голос" і "Європейська солідарність" показали, що вони близькі один до одного і тепер Петро Порошенко спробує виграти за рахунок того, що партія Святослава Вакарчука втрачає свою суб'єктивність.

Раніше ми повідомляли про те, що Петро Порошенко вирішив шиканути на новорічні свята і відправився з сім'єю відпочивати на Сейшельські острови.

За словами юриста Андрія Портнова, для відпочинку Петро Порошенко орендував люксову яхту Katina, вартість оренди якої у цей сезон з урахуванням палива становить близько 350-380 тисяч доларів на тиждень.

Також відомо, що на Сейшельські острови Петро Порошенко прибув з родиною після пересадки в Катарі.

Що стосується Святослава Вакарчука, то новорічні канікули лідер партії "Голос" вирішив провести в Таїланді. Ситуація викликала ажіотаж серед українців. Люди кинулися "смакувати" скандал, адже поки українці і весь світ оплакують 176 загиблих рейсу "Тегеран-Київ", Святослав Вакарчук і Петро Порошенко засмагає на люксових пляжах.

Нагадаємо, Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського: "Слава, ми всі знаємо, що ти..."

Також Politeka писала, що Вакарчук ошелешив заняттям в робочий час, скандальні подробиці: "Рада почекає"