Андрій Пальчевський прокоментував записи нібито розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з колегами Кабміну та з керівництвом Нацбанку

З цього приводу український телеведучий і бізнесмен записав відеозвернення, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

«Альоша раптом заявляє, що у президента туманне уявлення про економіку і примітивне уявлення ще про щось. Ми, вибираючи Зеленського, розуміли, що ніякого іншого уявлення у нього про економіку бути не може. За винятком абсолютних ідеалістів, які думали, мабуть, що в 95-му Кварталі ввечері студіювали Карла Маркса або Адама Сміта, і Володимир Олександрович швидко бігав здавати це в Інститут економіки Академії наук. Цього природно не було», - зазначив він.

При цьому Пальчевський вважає, що в ситуації, що виникла президент Володимир Зеленський зобов'язаний звільнити Гончарука.

«Треба розуміти, що якщо Володимир Зеленський не звільнить прем'єр-міністра, при якому розперезалися всі ці шахраї під назвою міністри і керівники держпідприємств, виписуючи собі зарплати у сто чи тисячу разів більше, ніж працівники цих відомств, то кульгавим каченям залишиться не тільки Олексій Гончарук, який з сьогоднішнього дня, ясна річ, розгубив залишки авторитету, але і Володимир Зеленський, при якому не відбувається зміни подібного роду людей», - підкреслив телеведучий.

Пальчевський підкреслив, що в іншому випадку Зеленський ризикує втратити свій авторитет.

«Змінювати подібного роду людей просто необхідно. Вони повинні відчувати себе «підвішеними», Зеленський не буде втрачати свій авторитет. Тому що, ви знаєте, авторитет там, на верху, це тільки коли бояться. За совість у нас міністри не працюють, тільки за страх», - підсумував він.

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