Депутати від фракції «Опозиційна платформа – За життя» готуються домагатися в Конституційному суді скасування закону «Про повну загальну середню освіту», якщо президент Володимир Зеленський його підпише

Про це повідомив голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук, говорится на офіційному сайті опозиційної політсили.

У ОПЗЖ зазначений закон називають дискримінаційним і антиконституційним.

За словами Медведчука, прийнятий Верховною Радою закон «Про повну загальну середню освіту» встановлює, що російськомовні учні 5-го класу мають право лише на 20% уроків рідною мовою, а для дітей, які говорять на мовах ЄС, річний обсяг навчального часу на рідній мові в 4 рази більше.

«Влада у своєму неприхованому цинізмы дійшла до того, що ділить українських дітей на сорти: україномовні, діти національних меншин, що говорять на офіційних мовах ЄС, і діти, що говорять на інших мовах (у першу чергу, звичайно, мова йде про російськомовних дітей)… Прийнятий закон прямо порушує статті 10, 11, 22, 24, 53 Конституції України, які передбачають право на вільне використання, розвиток російської мови в Україні, на отримання освіти рідною мовою, розвиток мовної самобутності національних меншин України», – зазначив політик.

Віктор Медведчук також додав, що Венеціанська комісія рекомендувала переглянути положення закону, які передбачають «диференційоване звернення з мовами корінних народів, мовами національних меншин, які є офіційними мовами ЄС, та мовами національних меншин, які не є офіційними мовами ЄС».

Політик зазначив, що незважаючи на це влада Зеленського все одно прийняла закон, що узаконив поділ українських дітей на сорти і завдав чергового удару з прав російськомовних громадян.

«Цей закон («Про повну загальну середню освіту». – Ред.) – черговий крок, який свідчить про продовження злочинної політики дискримінації російської мови і російськомовного населення, яку проводила попередня влада і проводить чинна», – підкреслив Віктор Медведчук.

Він додав, що його політсила налаштована рішуче.

«Тому у разі підписання президентом Зеленським цього закону депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" звернуться до Конституційного суду України для скасування цього дискримінаційного і антиконституційного акта», ‒ повідомив парламентарій.

Нагадаємо, голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук заявляв, що, незважаючи на Конституцію, нинішня українська влада на чолі з президентом Зеленським проводить політику дискримінації російської мови і російськомовного населення.