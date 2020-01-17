Скандальна розмова Олексія Гончарука з представниками Кабміну і Нацбанку більше нагадувала не дискусію топ-чиновників, а розмови таксистів

Таким чином прокоментував злив скандального запису ведучий програми «Недобрий вечір» Ігор Лесєв, передає Politeka (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Він різко висловився про компетентність українських чиновників, які брали участь у розмові.

«Ці персонажі не розуміють, що відбувається з гривнею. У них немає базового діагнозу. Випадкові пасажири, які зайняли найкращі місця. Сидять і хрюкають, не володіючи предметом розмови», - обурився Лесєв.

Він звернув увагу на те, що головна мета Гончарука і його співрозмовників була в тому, щоб домовитися, як вони будуть «втирати всю цю нісенітницю Зеленському».

Втім, на думку ведучого, найголовніший нюанс у цьому скандалі полягає в тому, що злитий в мережу запис розмови топ-чиновників розкрив їх справжнє ставлення до Володимира Зеленського.

«Вони вважають Зеленського тупим. Вони хихикають з нього і відверто зневажають», - прокоментував Лесєв.

Він зазначив, що звичайні виборці мають право критикувати президента, навіть якщо на виборах вони голосували за нього, так як у них немає перед ним зобов'язань. Однак, з Гончаруком ситуація зовсім інша. Лесєв підкреслив, що до його призначення на пост прем'єра про Гончарука ніхто не чув, а його досвід управління менше, ніж у «власника пивного ларька».

«Ви чули щось про юриста Гончарука? Ви знаєте хоч про якусь одну його юридичну справу?», - поцікавився ведучий.

Він нагадав про те, що саме Зеленський привів Гончарука в уряд і поставив його на чолі Кабміну.

«Всією своєю несподівано гучною кар'єрою життя Гончарук зобов'язаний тільки Зеленському… І ось ця невдячна с**ня у широкому колу людей називає Зеленського тупим...І зверніть увагу на ще один момент. Як синхронно соровські ЗМІ та порохоботи почали відмазувати Гончарука. Ну, типу, а шо там такого було? Робоча нарада в неформальній обстановці. Все вірно. Робоча нарада в неформальній обстановці на якій Зеленського називали тупим», - підсумував Лесев.

Нагадаємо, Гончарук після образ перейшов до шантажу Зеленського.

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