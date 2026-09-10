Після резонансу навколо фото шкільного сніданку з ліцею №19 у Житомирі контроль за харчуванням розширили на всю область — створено робочу групу. Батькам назвали телефон для скарг.

Шкільне харчування у Житомирі перевірятимуть по всій області — після резонансу навколо фотографій шкільного сніданку з ліцею №19 Житомирська ОВА створила робочу групу, яка моніторитиме організацію гарячого харчування учнів 1–11 класів.

Про це, як повідомляє видання «Субота Онлайн», заявив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко після розширеної наради з головами громад. До складу робочої групи увійшли представники обласної військової адміністрації, департаменту освіти і науки, Держпродспоживслужби та Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Для батьків та інших жителів області, які мають питання або скарги щодо харчування у школах, назвали телефон департаменту освіти і науки Житомирської ОВА — 0412 42-14-01.

Після появи фото до ліцею №19 приїжджали заступниця начальника Житомирської ОВА Наталія Арендарчук та уповноважена з прав дитини Олена Орлова. Вони спілкувалися з учнями, батьками та педагогами.

За словами Бунечка, того дня у доставлених до ліцею ланчбоксах справді було меню, яке обговорювали в соцмережах. Водночас він заявив, що порція на поширеному фото не повністю відповідала тому, що спочатку отримали діти. «Схоже на те, що порцію сфотографували вже після того, як діти поїли», — написав начальник ОВА.

Історія виникла на тлі нового етапу програми безоплатного харчування. З 1 вересня безкоштовні гарячі страви мають отримувати учні 1–11 класів.

Як поскаржитися на харчування у школах

Мешканці Житомирської області, які мають зауваження до якості, кількості чи організації харчування дітей у школах, можуть зателефонувати до департаменту освіти і науки ОВА за номером 0412 42-14-01.

Створена робоча група перевірятиме не одну конкретну школу, а організацію процесу в громадах Житомирщини, тож скарги батьків допоможуть визначити, де саме є проблеми.

У самій ОВА заявили, що подальше впровадження харчування у школах області перебуватиме на контролі. Робоча група має моніторити організацію гарячого харчування учнів 1–11 класів по всій Житомирській області.

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