Скандальний нардеп Ілля Ківа у властивій йому манері прокоментував ситуацію в Кабміні України

Депутат від «Опозиційної платформи – За життя» неодноразово потрапляв у скандали через свою неналежну поведінку в стінах Верховної Ради або занадто різкі заяви. Цього разу Ківа відзначився жорсткою образою на адресу українського уряду.

На тлі скандалу зі злитими в мережу записами розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з топ-чиновниками і представниками Нацбанку, нардеп опублікував у своєму Фейсбук відео, в якому у властивій йому манері прокоментував ситуацію (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Йду, хлопці, на засідання комітету і ось я подумав: раніше у нас ведмеді в цирках на самокатах каталися. А сьогодні у нас пед*расти на самокатах по Кабміну розтинають. Досягнення!», -розсміявся Ківа.

Примітно, що пізніше він повторив свої слова в ефірі телеканалу NewsOne, додавши, що зараз у нашої країни «є тільки дорога в пекло».

Зазначимо, що скандал навколо Гончарука розгорівся після того, як в соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.

Більш того, глава Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".

Після цього прем'єр написав заяву про відставку, проте президент відмовився його приймати і заявив, що дає Гончаруку ще один шанс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 15 січня Ілля Ківа знову попався на перегляді оголених фотографій дівчини в залі Ради.

На відео можна побачити, як Ківа отримує нове повідомлення і відкриває WhatsApp messenger. На його екрані з'являються знімки оголеної дівчини, зроблені перед дзеркалом. Нардеп переглянув фото, після чого закрив месенджер і прибрав телефон.

Варто відзначити, що на відміну від минулого разу, Ківа «впорався» набагато швидше і не став робити зайвих рухів руками.

Пятничное...✌️ Gepostet von Илья Кива am Freitag, 17. Januar 2020

Нагадаємо, "рукоблуд" Ківа відзначився новою витівкою в Раді: "голою дупою на обличчя".

Як повідомляла Politeka, нардеп Ківа уникнув покарання, гримить скандал: "Лежав у психлікарні...".

Також Politeka писала, що Ківа знову осоромився дикими рухами в Раді, відео злили в мережу.