Конфлікт на Донбасі буде заморожений за сценарієм Придністров'я



Про це заявив австрійський дипломат, колишній спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи Мартін Сайдик.

За його словами, переговори для його вирішення займуть десятки років.

"Придністров'я користується тим, що вважається частиною Молдови. І всі переваги торгівлі з ЄС поширюються і на Придністров'ї. А в нашому конфлікті є люди, які користуються угоди України з ЄС про безвізовий режим. Вони зберегли українські паспорти саме тому. В цьому аспекті вже є певна схожість з Придністров'ям", - пояснив дипломат.

Одночасно з цим, австрійський дипломат висловив тверду впевненість у тому, що ні Україні, ні Росії не принесе користі так звана «придністровізація» Донбасу.



"Тут територія набагато більше і більше населення - вже зараз підтримка цієї території коштує великих грошей. Але коли то все ж треба буде вкласти туди великі гроші, відновити промисловість, шахти. Чи Готова Росія на це?" - задався питанням дипломат.

У тому ж інтерв'ю Мартін Сайдик заявив, що у конфлікті на Донбасі Росія, попри всі прагнення Москви стверджувати зворотне, виступає не посередником, а повноцінним учасником.



Більш того, дипломат додав, що всі спроби Росії вважати себе посередником є недоречними, оскільки по суті РФ «не виконує роль посередника».

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