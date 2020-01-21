Олександр Лукашенко знайшов спосіб, як уникнути закупівель нафти в Російській Федерації
Стало відомо, що Білорусь почала закупівлю норвезької нафти Johan Sverdrup. Як відомо, ця компанія є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи за максимальну схожість характеристик товару. Про це повідомили журналісти видання Інтерфакс.
Так, виявилося, що "Білоруська нафтова компанія" купила 80 тис. тонн сировини, яка має прибути в литовський порт Клайпеда.
Представники концерну "Белнефтехим" (один з найбільших промислових комплексів Білорусі прим. ред.) заявили, що угода була укладена "Білоруською нафтовою компанією". Саме "Білоруська нафтова компанія" є державним нафтотрейдером, відповідальним за експорт нафтопродуктів країни.
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Нагадаємо, що напередодні Нового року Мінськ не зміг домовитися з нафтовими компаніями РФ про умови постачання нафти на 2020 рік. Після цього президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження, щоб у найближчі дні почався імпорт нафти від інших постачальників.
Також раніше повідомлялося, що в Російській Федерації на сьогоднішній день є безліч інструментів за допомогою яких буде чинитися тиск на білоруського президента Олександра Лукашенка.
Таку думку висловив російський політолог Валерій Соловей для одного з російських ЗМІ. Експерт вважає, що питання, яке стосується об'єднання Москви і Мінська ніколи не буде закритим.
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