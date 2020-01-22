Зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним в Ізраїлі поки не планується

Про це повідомляє Politeka з посиланням на заяву Офісу президента України. У той же час, можливість проведення переговорів між президентами України і Росії не виключається.

В ОП підкреслили, що якщо така зустріч все ж відбудеться, Володимир Зеленський має намір підняти на ній тільки одне питання: подальший обмін полоненими.

Наголошується, що в рамках свого візиту в Ізраїль, який відбудеться 23 січня, президент України візьме участь у заходах п'ятого Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, а також проведе зустрічі з Президентом Держави Ізраїль Реувен Рівлін, прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, спікером Кнесету Юлієм Едельштейном і представниками ділових кіл Ізраїлю.

У той же час у Кремлі заявили, що у Путіна не заплановано жодних двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав в Ізраїлі. У президента РФ заявили, що програма його візиту і без того «насичена заходами», тому у нього нібито не буде на це часу. У Росії заявили, що Путіну надходили запити від інших країн, в тому числі і від Зеленського, проте «через щільний графік тривалі контакти навряд чи можливі».

Втім, російська сторона також формально не відмовилася від можливих переговорів. У Кремлі не виключили, що президенти зможуть поспілкуватися «на ногах».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський планує взяти участь у пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц. Офіційний візит президента Ізраїлю відбудеться 23-24 січня.

У прес-службі Офісу президента додали, що в програмі візиту передбачені переговори президента України Володимира Зеленського з керівництвом Ізраїлю та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.

Варто відзначити, що на форумі також буде присутній президент країни-агресора Володимир Путін, якому на відміну від Володимира Зеленського нададуть слово з трибуни.

У мережі також з'явилася інформація про те, що в Ізраїлі відбудеться зустріч президентів України і Російської Федерації. Головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов, який дружить з прес-секретарем лідера Кремля, стверджує, що переговори заплановані на 23 січня.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Путіна відбудеться, але це поки що таємниця: названі місце і дата.

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