Олексій Гончарук порушив формат форуму в Давосі, влаштувавши закриту вечерю в Українському домі
У середу, 22 січня, українська делегація прибула на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там вже встигли виступити як президент, так і прем'єр-міністр України. Вже після своїх виступів політики відвідали Український дім у Давосі. Однак, судячи з усього, вони робили це окремо.
Спочатку в Українському домі відзначився Зеленський, який розповів про те, який важливий Всесвітній економічний форум для нашої країни, а також подивився відео, автори якого закликали інвестувати в українську економіку.
Пізніше в Український дім прибув Гончарук, який вирішив змінити формат спілкування з присутніми. Як стало відомо, прем'єр прийшов зі своєю охороною і сформував «правильну» українську делегацію, змусивши інших покинути приміщення. З рештою Гончарук провів закриту вечерю.
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Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив український журналіст і блогер Макс Назаров, поділившись відповідними кадрами. Він підкреслив, що в Давосі всі панелі носять відкритий характер і не передбачають ніяких закритих вечерь.
«Кажуть, що Гончарук зустрічається з інвесторами. Питання, чому з інвесторами всі, і навіть президент Польщі Дуда, зустрічаються на відкритих зустрічах, а наш красень ні? Як ви зрозуміли, шифрується», - додав блогер.
Раніше ми повідомляли, що представники українського парламенту вирушили на бізнес-форум у швейцарський Давос. У мережі підрахували, що переліт в Давос і назад обійдеться одному депутату від «Слуги народу» у 24 тисячі гривень на літаках МАУ. Проживання у готелі одну людину в середньому вийде 16 тисяч гривень за дві ночі. Апартаменти коштують ще дорожче - від 100 тисяч.
Варто відзначити, що мінімальна зарплата в Україні 4723 гривні. Прожитковий мінімум зараз становить 2102 гривні. Один депутат витратить у середньому приблизно за два дні 30 тисяч або 6 мінімальних зарплат або 15 прожиткових мінімумів. Якщо помножити ці цифри на 20, то вийде 120 мінімальних зарплат або 300 прожиткових мінімумів (приблизні розрахунки).
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