Володимир Зеленський особисто прокоментував можливість зустрічі з Володимиром Путіним в Ізраїлі

Український президент на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відповів журналістам на питання, що цікавить багатьох українців. Так, Зеленський не став виключати, що 23 січня під час свого візиту до Ізраїлю він може зустрітися з Путіним.

Зеленський підкреслив, що на цю поїздку у нього заплановано багато вже підтверджених зустрічей. Однак, зустріч з Путіним не знаходиться в їх числі.

«Про вірогідність цієї зустрічі — може бути, тому що є питання по обміну наших полонених, і українців, і українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість — обговоримо це», - заявив президент.

Таким чином, він визнав, що офіційної домовленості щодо зустрічі немає, проте у нього є питання, які він хотів би обговорити з президентом РФ при відповідній можливості.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не планується. У той же час, можливість проведення переговорів між президентами України і Росії не виключається.

В ОП підкреслили, що якщо така зустріч все ж відбудеться, Володимир Зеленський має намір підняти на ній тільки одне питання: подальший обмін полоненими.

У той же час у Кремлі заявили, що у Путіна не заплановано жодних двосторонні зустрічі з лідерами інших держав в Ізраїлі. У президента РФ заявили, що програма його візиту і без того «насичена заходами», тому у нього нібито не буде на це часу. У Росії заявили, що Путіну надходили запити від інших країн, в тому числі і від Зеленського, проте «через щільний графік тривалі контакти навряд чи можливі».

Втім, російська сторона також формально не відмовилася від можливих переговорів. У Кремлі не виключили, що президенти зможуть поспілкуватися «на ногах».

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Путіна відбудеться, але це поки що таємниця: названі місце і дата.

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